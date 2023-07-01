https://ria.ru/20230701/instruktory-1881622096.html

Пленный боевик рассказал о слабой подготовке ВСУ западными инструкторами

Пленный боевик рассказал о слабой подготовке ВСУ западными инструкторами - РИА Новости, 01.07.2023

Пленный боевик рассказал о слабой подготовке ВСУ западными инструкторами

Украинских военных в Латвии готовили всего месяц, в течение которого дали пострелять всего пару раз, заявил военнопленный Олег Крызынсыр, видео разговора с... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T11:23

2023-07-01T11:23

2023-07-01T11:36

специальная военная операция на украине

латвия

россия

украина

киев

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинских военных в Латвии готовили всего месяц, в течение которого дали пострелять всего пару раз, заявил военнопленный Олег Крызынсыр, видео разговора с которым опубликовала в субботу пресс-служба Минобороны РФ. "Приехали люди с военкомата, вручили повестку, забрали с собой. Объяснили, что буду служить в 42-й бригаде и отправили на подготовку в Латвию. На стрельбы нас возили два-три раза, точно не могу сказать. Проходила в основном теоретическая подготовка и медицина. Инструктора нам доносили такую информацию, что воспитывали в нас ненависть не только к солдатам , но и в целом к русским", - сказал он. Украинский военнопленный отметил, что подготовка его и сослуживцев продлилась всего один месяц. "Чему за месяц можно научить? Мы действительно слабо подготовлены к военным полномасштабным действиям, тем более с очень серьезными хлопцами, потому мы находимся здесь. Наше подразделение потерпело большие потери - и трехсотые (раненые - ред.) и двухсотые (убитые - ред.)", - рассказал Крызынсыр. По его словам, после взятия в плен российские военные оказали ему медицинскую помощь и сейчас с ним обращаются "нормально". "Возвращайтесь домой, хлопцы! Не надо оно вам. Занимайтесь каждый своим делом, наведите порядок каждый в своей хате, каждый в своем дворе. Если командиры хотят воевать - пускай воюют командиры. Бросайте оружие, сдавайте свои позиции и сдавайтесь", - призвал Крызынсыр украинских солдат.

https://ria.ru/20230627/vsu-1880756661.html

https://ria.ru/20230630/plennye-1881372036.html

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россия

украина

киев

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"На стрельбы нас возили два-три раза" – военнопленный о слабой подготовке ВСУ Украинских военных в Латвии готовили всего месяц, в течение которого дали пострелять всего пару раз, заявил военнопленный Олег Крызынсыр, видео разговора с которым опубликовала в субботу пресс-служба Минобороны РФ. 2023-07-01T11:23 true PT3M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

латвия, россия, украина, киев