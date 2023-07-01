https://ria.ru/20230701/instruktory-1881622096.html
Пленный боевик рассказал о слабой подготовке ВСУ западными инструкторами
Пленный боевик рассказал о слабой подготовке ВСУ западными инструкторами - РИА Новости, 01.07.2023
Пленный боевик рассказал о слабой подготовке ВСУ западными инструкторами
Украинских военных в Латвии готовили всего месяц, в течение которого дали пострелять всего пару раз, заявил военнопленный Олег Крызынсыр, видео разговора с... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:23
2023-07-01T11:23
2023-07-01T11:36
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинских военных в Латвии готовили всего месяц, в течение которого дали пострелять всего пару раз, заявил военнопленный Олег Крызынсыр, видео разговора с которым опубликовала в субботу пресс-служба Минобороны РФ. "Приехали люди с военкомата, вручили повестку, забрали с собой. Объяснили, что буду служить в 42-й бригаде и отправили на подготовку в Латвию. На стрельбы нас возили два-три раза, точно не могу сказать. Проходила в основном теоретическая подготовка и медицина. Инструктора нам доносили такую информацию, что воспитывали в нас ненависть не только к солдатам , но и в целом к русским", - сказал он. Украинский военнопленный отметил, что подготовка его и сослуживцев продлилась всего один месяц. "Чему за месяц можно научить? Мы действительно слабо подготовлены к военным полномасштабным действиям, тем более с очень серьезными хлопцами, потому мы находимся здесь. Наше подразделение потерпело большие потери - и трехсотые (раненые - ред.) и двухсотые (убитые - ред.)", - рассказал Крызынсыр. По его словам, после взятия в плен российские военные оказали ему медицинскую помощь и сейчас с ним обращаются "нормально". "Возвращайтесь домой, хлопцы! Не надо оно вам. Занимайтесь каждый своим делом, наведите порядок каждый в своей хате, каждый в своем дворе. Если командиры хотят воевать - пускай воюют командиры. Бросайте оружие, сдавайте свои позиции и сдавайтесь", - призвал Крызынсыр украинских солдат.
https://ria.ru/20230627/vsu-1880756661.html
https://ria.ru/20230630/plennye-1881372036.html
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"На стрельбы нас возили два-три раза" – военнопленный о слабой подготовке ВСУ
Украинских военных в Латвии готовили всего месяц, в течение которого дали пострелять всего пару раз, заявил военнопленный Олег Крызынсыр, видео разговора с которым опубликовала в субботу пресс-служба Минобороны РФ.
2023-07-01T11:23
true
PT3M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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латвия, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Латвия, Россия, Украина, Киев
Пленный боевик рассказал о слабой подготовке ВСУ западными инструкторами
Пленный украинский военный: инструкторы в Латвии дали на обучении пострелять пару раз
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинских военных в Латвии готовили всего месяц, в течение которого дали пострелять всего пару раз, заявил военнопленный Олег Крызынсыр, видео разговора с которым опубликовала в субботу пресс-служба Минобороны РФ.
"Приехали люди с военкомата, вручили повестку, забрали с собой. Объяснили, что буду служить в 42-й бригаде и отправили на подготовку в Латвию. На стрельбы нас возили два-три раза, точно не могу сказать. Проходила в основном теоретическая подготовка и медицина. Инструктора нам доносили такую информацию, что воспитывали в нас ненависть не только к солдатам , но и в целом к русским", - сказал он.
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Украинский военнопленный отметил, что подготовка его и сослуживцев продлилась всего один месяц.
"Чему за месяц можно научить? Мы действительно слабо подготовлены к военным полномасштабным действиям, тем более с очень серьезными хлопцами, потому мы находимся здесь. Наше подразделение потерпело большие потери - и трехсотые (раненые - ред.) и двухсотые (убитые - ред.)", - рассказал Крызынсыр.
По его словам, после взятия в плен российские военные оказали ему медицинскую помощь и сейчас с ним обращаются "нормально".
"Возвращайтесь домой, хлопцы! Не надо оно вам. Занимайтесь каждый своим делом, наведите порядок каждый в своей хате, каждый в своем дворе. Если командиры хотят воевать - пускай воюют командиры. Бросайте оружие, сдавайте свои позиции и сдавайтесь", - призвал Крызынсыр украинских солдат.
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