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Москвичи завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде
Москвичи завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде - РИА Новости, 01.07.2023
Москвичи завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде
Московские школьники завоевали 11 медалей Европейской географической олимпиады, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:03
2023-07-01T11:03
2023-07-01T11:27
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Московские школьники завоевали 11 медалей Европейской географической олимпиады, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Школьники из основной сборной завоевали восемь медалей — две золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Еще комплект завоевала команда юниоров — по одной медали каждого достоинства", — написал он.Собянин поздравил победителей и призеров, а также их наставников с большими достижениями.Олимпиада проходила с 24 по 30 июня, организатором была Сербия. Участникам нужно было пройти три испытания: письменный и мультимедийный тесты и практический тур на английском языке.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сербия, сергей собянин, образование - общество
Хорошие новости, Москва, Сербия, Сергей Собянин, Образование - Общество
Москвичи завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде
Московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде