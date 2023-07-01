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Москвичи завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде - РИА Новости, 01.07.2023
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11:03 01.07.2023 (обновлено: 11:27 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/geografiya-1881619414.html
Москвичи завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде
Москвичи завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде - РИА Новости, 01.07.2023
Москвичи завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде
Московские школьники завоевали 11 медалей Европейской географической олимпиады, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:03
2023-07-01T11:27
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Московские школьники завоевали 11 медалей Европейской географической олимпиады, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. &quot;Школьники из основной сборной завоевали восемь медалей — две золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Еще комплект завоевала команда юниоров — по одной медали каждого достоинства&quot;, — написал он.Собянин поздравил победителей и призеров, а также их наставников с большими достижениями.Олимпиада проходила с 24 по 30 июня, организатором была Сербия. Участникам нужно было пройти три испытания: письменный и мультимедийный тесты и практический тур на английском языке.
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москва, сербия, сергей собянин, образование - общество
Хорошие новости, Москва, Сербия, Сергей Собянин, Образование - Общество
Москвичи завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде

Московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыМосковские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде
Московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Московские школьники завоевали 11 медалей Европейской географической олимпиады, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Школьники из основной сборной завоевали восемь медалей — две золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Еще комплект завоевала команда юниоров — по одной медали каждого достоинства", — написал он.

Собянин поздравил победителей и призеров, а также их наставников с большими достижениями.
Олимпиада проходила с 24 по 30 июня, организатором была Сербия. Участникам нужно было пройти три испытания: письменный и мультимедийный тесты и практический тур на английском языке.
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