https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881592725.html
В Марселе протестующие грабят люксовые магазины, сообщают СМИ
В Марселе протестующие грабят люксовые магазины, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
В Марселе протестующие грабят люксовые магазины, сообщают СМИ
Участники протестов грабят люксовые магазины в Лионе, полиция задержала 38 человек, сообщает в субботу телеканал BFM TV. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:44
2023-07-01T01:44
2023-07-01T01:45
в мире
лион
париж
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365457_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_9eb43867f71beb1723ce619dce2d8737.jpg
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Участники протестов грабят люксовые магазины в Лионе, полиция задержала 38 человек, сообщает в субботу телеканал BFM TV. По его данным, грабежи идут на крупнейшей торговой улице города – улице Республики. Правоохранители уже вмешались в ситуацию, сообщает телеканал. Кроме того, нападению подвергся полицейский офис приема жалоб населения. Подобная ситуация складывается и в Марселе. Ранее сообщалось о десятках задержанных в этих городах. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/protesty-1881591876.html
лион
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365457_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cec1be20eee9311d8550146ef3a8806d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лион, париж, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Лион, Париж, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Марселе протестующие грабят люксовые магазины, сообщают СМИ
BFM TV: в Марселе протестующие грабят люксовые магазины, идут задержания