https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881592725.html

В Марселе протестующие грабят люксовые магазины, сообщают СМИ

В Марселе протестующие грабят люксовые магазины, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.07.2023

В Марселе протестующие грабят люксовые магазины, сообщают СМИ

Участники протестов грабят люксовые магазины в Лионе, полиция задержала 38 человек, сообщает в субботу телеканал BFM TV. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T01:44

2023-07-01T01:44

2023-07-01T01:45

в мире

лион

париж

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Участники протестов грабят люксовые магазины в Лионе, полиция задержала 38 человек, сообщает в субботу телеканал BFM TV. По его данным, грабежи идут на крупнейшей торговой улице города – улице Республики. Правоохранители уже вмешались в ситуацию, сообщает телеканал. Кроме того, нападению подвергся полицейский офис приема жалоб населения. Подобная ситуация складывается и в Марселе. Ранее сообщалось о десятках задержанных в этих городах. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/protesty-1881591876.html

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в мире, лион, париж, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере