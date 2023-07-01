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В Марселе протестующие грабят люксовые магазины, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
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01:44 01.07.2023 (обновлено: 01:45 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881592725.html
В Марселе протестующие грабят люксовые магазины, сообщают СМИ
В Марселе протестующие грабят люксовые магазины, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
В Марселе протестующие грабят люксовые магазины, сообщают СМИ
Участники протестов грабят люксовые магазины в Лионе, полиция задержала 38 человек, сообщает в субботу телеканал BFM TV. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:44
2023-07-01T01:45
в мире
лион
париж
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Участники протестов грабят люксовые магазины в Лионе, полиция задержала 38 человек, сообщает в субботу телеканал BFM TV. По его данным, грабежи идут на крупнейшей торговой улице города – улице Республики. Правоохранители уже вмешались в ситуацию, сообщает телеканал. Кроме того, нападению подвергся полицейский офис приема жалоб населения. Подобная ситуация складывается и в Марселе. Ранее сообщалось о десятках задержанных в этих городах. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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лион
париж
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в мире, лион, париж, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Лион, Париж, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Марселе протестующие грабят люксовые магазины, сообщают СМИ

BFM TV: в Марселе протестующие грабят люксовые магазины, идут задержания

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFIПолиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа
Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Участники протестов грабят люксовые магазины в Лионе, полиция задержала 38 человек, сообщает в субботу телеканал BFM TV.
По его данным, грабежи идут на крупнейшей торговой улице города – улице Республики. Правоохранители уже вмешались в ситуацию, сообщает телеканал. Кроме того, нападению подвергся полицейский офис приема жалоб населения.
Подобная ситуация складывается и в Марселе. Ранее сообщалось о десятках задержанных в этих городах.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Сотрудники французской полиции во время беспорядков - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
В Париже полиция задерживает молодых людей на фоне протестов
01:37
 
В миреЛионПарижФранцияБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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