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Во Франции задействуют около 45 тысяч полицейских из-за беспорядков - РИА Новости, 01.07.2023
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20:34 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/frantsii-1881685699.html
Во Франции задействуют около 45 тысяч полицейских из-за беспорядков
Во Франции задействуют около 45 тысяч полицейских из-за беспорядков - РИА Новости, 01.07.2023
Во Франции задействуют около 45 тысяч полицейских из-за беспорядков
Около 45 тысяч полицейских будут вновь задействованы этой ночью в связи с беспорядками во Франции, значительные подкрепления отправлены в Лион и Марсель, заявил РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T20:34
2023-07-01T20:34
в мире
франция
лион
марсель
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Около 45 тысяч полицейских будут вновь задействованы этой ночью в связи с беспорядками во Франции, значительные подкрепления отправлены в Лион и Марсель, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава МВД Франции Жеральд Дарманен. "План остается неизменным на национальной территории: 45 тысяч полицейских и жандармов задействованы с использованием тех же средств, вертолетов жандармерии, подразделений BRI, Raid и GIGN (специальные подразделения французской полиции – ред.). В Марселе и Лионе мы значительно усилили присутствующие силы, так как мы направляем пять подразделений мобильных сил в Марсель и пять подразделений мобильных сил в Лион, а также в Гренобль, чтобы мы могли полностью восстановить общественный порядок", - сказал министр. По его словам, в пятницу беспорядки были несколько менее интенсивными, за исключением Марселя и Лиона. Было зарегистрировано примерно на 50% меньше сожженных автомобилей, задержано 1300 человек. Министерство внутренних дел Франции ранее заявило, что направило подкрепление в Марсель и Лион по требованию местных властей из-за невозможности взять под контроль массовые беспорядки. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.
https://ria.ru/20230701/stychki-1881652519.html
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в мире, франция, лион, марсель, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Лион, Марсель, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции задействуют около 45 тысяч полицейских из-за беспорядков

Глава МВД Дарманен: 45 тысяч полицейских задействуют ночью во Франции из-за беспорядков

© AP Photo / Aurelien MorissardБронеавтомобиль элитного отряда BRI
Бронеавтомобиль элитного отряда BRI - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Aurelien Morissard
Бронеавтомобиль элитного отряда BRI. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Около 45 тысяч полицейских будут вновь задействованы этой ночью в связи с беспорядками во Франции, значительные подкрепления отправлены в Лион и Марсель, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"План остается неизменным на национальной территории: 45 тысяч полицейских и жандармов задействованы с использованием тех же средств, вертолетов жандармерии, подразделений BRI, Raid и GIGN (специальные подразделения французской полиции – ред.). В Марселе и Лионе мы значительно усилили присутствующие силы, так как мы направляем пять подразделений мобильных сил в Марсель и пять подразделений мобильных сил в Лион, а также в Гренобль, чтобы мы могли полностью восстановить общественный порядок", - сказал министр.
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По его словам, в пятницу беспорядки были несколько менее интенсивными, за исключением Марселя и Лиона. Было зарегистрировано примерно на 50% меньше сожженных автомобилей, задержано 1300 человек.
Министерство внутренних дел Франции ранее заявило, что направило подкрепление в Марсель и Лион по требованию местных властей из-за невозможности взять под контроль массовые беспорядки.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.
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