https://ria.ru/20230701/fiasko-1881598243.html

"Первый блин комом". Пушков высмеял очередное фиаско Зеленского

"Первый блин комом". Пушков высмеял очередное фиаско Зеленского - РИА Новости, 01.07.2023

"Первый блин комом". Пушков высмеял очередное фиаско Зеленского

Решение членов саммита ЕС и стран Латинской Америки наложить вето на присутствие Владимира Зеленского на мероприятии показывает нежелание ряда стран помогать... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T04:42

2023-07-01T04:42

2023-07-01T07:21

в мире

украина

латинская америка

владимир зеленский

алексей пушков

евросоюз

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Решение членов саммита ЕС и стран Латинской Америки наложить вето на присутствие Владимира Зеленского на мероприятии показывает нежелание ряда стран помогать Украине, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Первый блин — явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС — Латинская Америка", — подчеркнул парламентарий.Как отметил сенатор, страны Глобального Юга смотрят на конфликт на Украине не так, как Запад и не готовы поддерживать Киев.Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые латиноамериканские страны наложили вето на его присутствие на саммите ЕС — СЕЛАК.

https://ria.ru/20230701/vykhodka-1881593264.html

украина

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, латинская америка, владимир зеленский, алексей пушков, евросоюз