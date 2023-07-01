https://ria.ru/20230701/fiasko-1881598243.html
"Первый блин комом". Пушков высмеял очередное фиаско Зеленского
"Первый блин комом". Пушков высмеял очередное фиаско Зеленского - РИА Новости, 01.07.2023
"Первый блин комом". Пушков высмеял очередное фиаско Зеленского
Решение членов саммита ЕС и стран Латинской Америки наложить вето на присутствие Владимира Зеленского на мероприятии показывает нежелание ряда стран помогать... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T04:42
2023-07-01T04:42
2023-07-01T07:21
в мире
украина
латинская америка
владимир зеленский
алексей пушков
евросоюз
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Решение членов саммита ЕС и стран Латинской Америки наложить вето на присутствие Владимира Зеленского на мероприятии показывает нежелание ряда стран помогать Украине, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Первый блин — явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС — Латинская Америка", — подчеркнул парламентарий.Как отметил сенатор, страны Глобального Юга смотрят на конфликт на Украине не так, как Запад и не готовы поддерживать Киев.Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые латиноамериканские страны наложили вето на его присутствие на саммите ЕС — СЕЛАК.
https://ria.ru/20230701/vykhodka-1881593264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, латинская америка, владимир зеленский, алексей пушков, евросоюз
В мире, Украина, Латинская Америка, Владимир Зеленский, Алексей Пушков, Евросоюз
"Первый блин комом". Пушков высмеял очередное фиаско Зеленского
Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕС — СЕЛАК нежеланием стран поддержать Киев