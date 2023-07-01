Власти Харьковской области готовятся принудительно эвакуировать детей
Глава ОВА: власти Харьковской области готовятся вывозить детей из сел в Волчанской общине
Люди во время эвакуации. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Харьковской области на Украине готовятся принудительно эвакуировать детей из пяти населенных пунктов в Волчанской общине из-за усилившийся угрозе обстрелов, заявил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.
"Нас волнует Волчанское направление, поскольку там каждый день обстрелы, есть обращения от городской военной администрации относительно принудительной эвакуации детей из пяти населенных пунктов, входящих в состав (Волчанской территориальной - ред.) общины. Мы это решение будем рассматривать и, скорее всего, такое решение будет принято", - приводит слова Синегубова издание "Слободской край".
Он отметил, что семьи с детьми смогут разместиться в Харькове и других более безопасных районах области. В регионе зарезервировали порядка 3,5 тысячи мест в общежитиях вузов. Также, по его словам, другие области тоже резервировали места для таких случаев.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.