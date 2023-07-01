https://ria.ru/20230701/evakuatsiya-1881623516.html

Власти Харьковской области готовятся принудительно эвакуировать детей

Власти Харьковской области готовятся принудительно эвакуировать детей - РИА Новости, 01.07.2023

Власти Харьковской области готовятся принудительно эвакуировать детей

Власти Харьковской области на Украине готовятся принудительно эвакуировать детей из пяти населенных пунктов в Волчанской общине из-за усилившийся угрозе... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T11:35

2023-07-01T11:35

2023-07-01T11:35

харьковская область

украина

харьков

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877193579_0:254:2990:1936_1920x0_80_0_0_62cf329376862e7aaf7ff9689c91e5cb.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Харьковской области на Украине готовятся принудительно эвакуировать детей из пяти населенных пунктов в Волчанской общине из-за усилившийся угрозе обстрелов, заявил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов. "Нас волнует Волчанское направление, поскольку там каждый день обстрелы, есть обращения от городской военной администрации относительно принудительной эвакуации детей из пяти населенных пунктов, входящих в состав (Волчанской территориальной - ред.) общины. Мы это решение будем рассматривать и, скорее всего, такое решение будет принято", - приводит слова Синегубова издание "Слободской край". Он отметил, что семьи с детьми смогут разместиться в Харькове и других более безопасных районах области. В регионе зарезервировали порядка 3,5 тысячи мест в общежитиях вузов. Также, по его словам, другие области тоже резервировали места для таких случаев. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230630/deti-1881416985.html

харьковская область

украина

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

харьковская область, украина, харьков, вооруженные силы рф