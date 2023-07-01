https://ria.ru/20230701/evakuatsiya-1881598694.html
В Иркутской области из зоны подтопления эвакуировали более 120 человек
В Иркутской области из зоны подтопления эвакуировали более 120 человек - РИА Новости, 01.07.2023
В Иркутской области из зоны подтопления эвакуировали более 120 человек
В подтопленном после дождей Казачинско-Ленском районе из поселков эвакуировали более 120 человек, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T04:45
2023-07-01T04:45
2023-07-01T04:45
происшествия
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россия
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ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. В подтопленном после дождей Казачинско-Ленском районе из поселков эвакуировали более 120 человек, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. На заседании рабочей группы региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в правительстве Приангарья обсудили оперативную обстановку в Казачинско-Ленском районе. После проливных дождей уровень воды в реке Киренге превысил критические отметки, вода затопила в 6 населенных пунктах 87 жилых домов, где проживают более 300 человек, из них 50 детей. "Подтоплены поселок Улькан, село Казачинское, деревни Юхта, Тарасова, Нижнемартыново и Седанкина. Всего эвакуирован 121 человек (25 детей, двое из которых маломобильные). Все эвакуированные разместились у родственников, от размещения в ПВР отказались", - говорится в сообщении. В районе развернуты три пункта временного размещения вместимостью 300 человек – в Казачинской школе, в Ульканских школах №1 и 2. В готовности еще четыре ПВР вместимостью 490 человек. В связи с подтоплением шести участков дорог без автомобильного сообщения остались пять населенных пунктов. Это деревни Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта и Тарасово. Сообщение осуществляется по воде. В районе создана комиссия по оценке ущерба, планируется обследование подтопленных домов.
https://ria.ru/20230630/pozhary-1881348335.html
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происшествия, иркутская область, россия
Происшествия, Иркутская область, Россия
В Иркутской области из зоны подтопления эвакуировали более 120 человек
Правительство Приангарья: из зоны подтопления эвакуировали более 120 человек
ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. В подтопленном после дождей Казачинско-Ленском районе из поселков эвакуировали более 120 человек, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
На заседании рабочей группы региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в правительстве Приангарья обсудили оперативную обстановку в Казачинско-Ленском районе. После проливных дождей уровень воды в реке Киренге превысил критические отметки, вода затопила в 6 населенных пунктах 87 жилых домов, где проживают более 300 человек, из них 50 детей.
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"Подтоплены поселок Улькан, село Казачинское, деревни Юхта, Тарасова, Нижнемартыново и Седанкина. Всего эвакуирован 121 человек (25 детей, двое из которых маломобильные). Все эвакуированные разместились у родственников, от размещения в ПВР отказались", - говорится в сообщении.
В районе развернуты три пункта временного размещения вместимостью 300 человек – в Казачинской школе, в Ульканских школах №1 и 2. В готовности еще четыре ПВР вместимостью 490 человек.
В связи с подтоплением шести участков дорог без автомобильного сообщения остались пять населенных пунктов. Это деревни Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта и Тарасово. Сообщение осуществляется по воде. В районе создана комиссия по оценке ущерба, планируется обследование подтопленных домов.
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