https://ria.ru/20230701/drg-1881634798.html

ВС России ликвидировали украинскую ДРГ на Херсонском направлении

ВС России ликвидировали украинскую ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.07.2023

ВС России ликвидировали украинскую ДРГ на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки ликвидировали диверсионную группу при попытке высадки на остров Антоновский, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:28

2023-07-01T13:28

2023-07-01T13:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки ликвидировали диверсионную группу при попытке высадки на остров Антоновский, сообщили в сводке Минобороны РФ."На херсонском направлении ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230701/poteri-1881637261.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность