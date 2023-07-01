https://ria.ru/20230701/drg-1881634798.html
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ на Херсонском направлении
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки ликвидировали диверсионную группу при попытке высадки на остров Антоновский, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:28
2023-07-01T13:28
2023-07-01T13:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки ликвидировали диверсионную группу при попытке высадки на остров Антоновский, сообщили в сводке Минобороны РФ."На херсонском направлении ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230701/poteri-1881637261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ на Херсонском направлении
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся высадиться на остров Антоновский