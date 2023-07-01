Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 01.07.2023 (обновлено: 13:42 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/drg-1881634798.html
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ на Херсонском направлении
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки ликвидировали диверсионную группу при попытке высадки на остров Антоновский, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:28
2023-07-01T13:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414771_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a79c06acc614cda9a4091912e24c08ed.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки ликвидировали диверсионную группу при попытке высадки на остров Антоновский, сообщили в сводке Минобороны РФ."На херсонском направлении ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230701/poteri-1881637261.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880414771_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d93f305da4b2a2a7115693121f2bf78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ на Херсонском направлении

ВС России ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся высадиться на остров Антоновский

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки ликвидировали диверсионную группу при попытке высадки на остров Антоновский, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"На херсонском направлении ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский", - говорится в сводке министерства.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении
Вчера, 13:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала