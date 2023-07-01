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Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка

Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 01.07.2023

Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка

Две мирных жительницы пострадали при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T16:16

2023-07-01T16:16

2023-07-01T16:17

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Две мирных жительницы пострадали при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Киевском районе в результате обстрела ранены две женщины 1962 и 1943 года рождения", - написал Кулемзин. Украинские войска девять раз за субботу обстреляли Киевский район Донецка, последний раз в 14.55 по нему было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

донецк

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)