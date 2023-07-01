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Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 01.07.2023 (обновлено: 16:17 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/donetsk-1881654940.html
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 01.07.2023
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка
Две мирных жительницы пострадали при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:16
2023-07-01T16:17
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Две мирных жительницы пострадали при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Киевском районе в результате обстрела ранены две женщины 1962 и 1943 года рождения", - написал Кулемзин. Украинские войска девять раз за субботу обстреляли Киевский район Донецка, последний раз в 14.55 по нему было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
донецк
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка

Мэр Кулемзин: две пожилые женщины пострадали при обстреле Киевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Две мирных жительницы пострадали при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В Киевском районе в результате обстрела ранены две женщины 1962 и 1943 года рождения", - написал Кулемзин.
Украинские войска девять раз за субботу обстреляли Киевский район Донецка, последний раз в 14.55 по нему было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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