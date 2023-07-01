https://ria.ru/20230701/donetsk-1881615897.html
Украинские войска обстреляли Донецк американской ракетой HARM
Украинские войска обстреляли Донецк американской ракетой HARM - РИА Новости, 01.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк американской ракетой HARM
Украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по Ленинскому району Донецка утром в субботу, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:20
2023-07-01T10:20
2023-07-01T10:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876382095_0:393:2943:2048_1920x0_80_0_0_c6b0e93ea4bbcbe51b080133d6390b9d.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по Ленинскому району Донецка утром в субботу, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: в 07.50 - город Донецк (Ленинский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства.
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876382095_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3e49bd70a4081b2991507654b755ce03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк американской ракетой HARM
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку американскую ракету AGM-88 HARM