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Украинские войска обстреляли Донецк американской ракетой HARM

Украинские войска обстреляли Донецк американской ракетой HARM - РИА Новости, 01.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк американской ракетой HARM

Украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по Ленинскому району Донецка утром в субботу, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T10:20

2023-07-01T10:20

2023-07-01T10:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по Ленинскому району Донецка утром в субботу, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: в 07.50 - город Донецк (Ленинский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины