https://ria.ru/20230701/donbass-1881610208.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T09:15

2023-07-01T09:15

2023-07-01T09:15

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 01.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство отмечает, что в 7.40 мск украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров. Также представительство в пятницу в 23.50 мск зафиксировало обстрел Петровского района Донецка, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230701/obstrely-1881588079.html

донецк

макеевка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, макеевка, вооруженные силы украины