Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 28 снарядов по Донецку и Макеевку
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 01.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Ведомство отмечает, что в 7.40 мск украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров.
Также представительство в пятницу в 23.50 мск зафиксировало обстрел Петровского района Донецка, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.