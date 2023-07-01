https://ria.ru/20230701/afganistan-1881660815.html

Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле

Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле - РИА Новости, 01.07.2023

Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле

Меры Афганистана для недопущения использования вооруженными группировками территории страны во вред другим не обусловлены просьбами или поддержкой кого-либо, в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:05

2023-07-01T17:05

2023-07-01T17:09

в мире

афганистан

сша

кабул (город)

кахар балхи

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Меры Афганистана для недопущения использования вооруженными группировками территории страны во вред другим не обусловлены просьбами или поддержкой кого-либо, в том числе США, заявил представитель МИД в правительстве талибов Абдул Кахар Балхи. В пятницу президент США Джо Байден отверг претензии о просчетах при выводе американских войск из Афганистана, заявив, что талибы исполняют обещание не допускать распространения в республике террористических организаций. "Мы считаем высказывания президента США Джо Байдена об отсутствии вооруженных групп в Афганистане признанием реальности и заявляем, что они опровергают недавний доклад группы по мониторингу санкций ООН, в котором утверждается о наличии и деятельности более 20 вооруженных группировок в Афганистане. Исламский эмират придерживается политики, состоящей в том, чтобы не позволять никому использовать землю Афганистана во вред другим. Наши действия в этом отношении не обусловлены просьбами или поддержкой кого-либо, включая Америку", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте Балхи.

https://ria.ru/20230630/afganistan-1881585413.html

афганистан

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, сша, кабул (город), кахар балхи, джо байден, оон