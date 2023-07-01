https://ria.ru/20230701/afganistan-1881660815.html
Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле
Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле - РИА Новости, 01.07.2023
Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле
Меры Афганистана для недопущения использования вооруженными группировками территории страны во вред другим не обусловлены просьбами или поддержкой кого-либо, в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:05
2023-07-01T17:05
2023-07-01T17:09
в мире
афганистан
сша
кабул (город)
кахар балхи
джо байден
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749319976_0:508:2598:1970_1920x0_80_0_0_2eb90995ed330dc349920499c10416ea.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Меры Афганистана для недопущения использования вооруженными группировками территории страны во вред другим не обусловлены просьбами или поддержкой кого-либо, в том числе США, заявил представитель МИД в правительстве талибов Абдул Кахар Балхи. В пятницу президент США Джо Байден отверг претензии о просчетах при выводе американских войск из Афганистана, заявив, что талибы исполняют обещание не допускать распространения в республике террористических организаций. "Мы считаем высказывания президента США Джо Байдена об отсутствии вооруженных групп в Афганистане признанием реальности и заявляем, что они опровергают недавний доклад группы по мониторингу санкций ООН, в котором утверждается о наличии и деятельности более 20 вооруженных группировок в Афганистане. Исламский эмират придерживается политики, состоящей в том, чтобы не позволять никому использовать землю Афганистана во вред другим. Наши действия в этом отношении не обусловлены просьбами или поддержкой кого-либо, включая Америку", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте Балхи.
https://ria.ru/20230630/afganistan-1881585413.html
афганистан
сша
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749319976_155:401:2226:1954_1920x0_80_0_0_5cf715924288ce25a2ab22f1a0477273.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, сша, кабул (город), кахар балхи, джо байден, оон
В мире, Афганистан, США, Кабул (город), Кахар Балхи, Джо Байден, ООН
Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле
Афганский МИД заявил, что меры против вооруженных группировок не связаны с просьбами США