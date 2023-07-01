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Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле - РИА Новости, 01.07.2023
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17:05 01.07.2023 (обновлено: 17:09 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/afganistan-1881660815.html
Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле
Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле - РИА Новости, 01.07.2023
Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле
Меры Афганистана для недопущения использования вооруженными группировками территории страны во вред другим не обусловлены просьбами или поддержкой кого-либо, в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:05
2023-07-01T17:09
в мире
афганистан
сша
кабул (город)
кахар балхи
джо байден
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Меры Афганистана для недопущения использования вооруженными группировками территории страны во вред другим не обусловлены просьбами или поддержкой кого-либо, в том числе США, заявил представитель МИД в правительстве талибов Абдул Кахар Балхи. В пятницу президент США Джо Байден отверг претензии о просчетах при выводе американских войск из Афганистана, заявив, что талибы исполняют обещание не допускать распространения в республике террористических организаций. "Мы считаем высказывания президента США Джо Байдена об отсутствии вооруженных групп в Афганистане признанием реальности и заявляем, что они опровергают недавний доклад группы по мониторингу санкций ООН, в котором утверждается о наличии и деятельности более 20 вооруженных группировок в Афганистане. Исламский эмират придерживается политики, состоящей в том, чтобы не позволять никому использовать землю Афганистана во вред другим. Наши действия в этом отношении не обусловлены просьбами или поддержкой кого-либо, включая Америку", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте Балхи.
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в мире, афганистан, сша, кабул (город), кахар балхи, джо байден, оон
В мире, Афганистан, США, Кабул (город), Кахар Балхи, Джо Байден, ООН
Афганистан сам борется с вооруженными группировками, заявили в Кабуле

Афганский МИД заявил, что меры против вооруженных группировок не связаны с просьбами США

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Меры Афганистана для недопущения использования вооруженными группировками территории страны во вред другим не обусловлены просьбами или поддержкой кого-либо, в том числе США, заявил представитель МИД в правительстве талибов Абдул Кахар Балхи.
В пятницу президент США Джо Байден отверг претензии о просчетах при выводе американских войск из Афганистана, заявив, что талибы исполняют обещание не допускать распространения в республике террористических организаций.
"Мы считаем высказывания президента США Джо Байдена об отсутствии вооруженных групп в Афганистане признанием реальности и заявляем, что они опровергают недавний доклад группы по мониторингу санкций ООН, в котором утверждается о наличии и деятельности более 20 вооруженных группировок в Афганистане. Исламский эмират придерживается политики, состоящей в том, чтобы не позволять никому использовать землю Афганистана во вред другим. Наши действия в этом отношении не обусловлены просьбами или поддержкой кого-либо, включая Америку", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте Балхи.
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В миреАфганистанСШАКабул (город)Кахар БалхиДжо БайденООН
 
 
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