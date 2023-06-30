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Умер актер Алан Аркин - РИА Новости, 30.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:42 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/znamenitosti-1881494105.html
Умер актер Алан Аркин
Умер актер Алан Аркин - РИА Новости, 30.06.2023
Умер актер Алан Аркин
В 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин, сообщает People. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:42
2023-06-30T18:42
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин, сообщает People. &quot;Любящий муж, отец, дед и прадед, мы обожали его и будем скучать по нему&quot;, – рассказали родственники артиста.На счету Аркина несколько номинаций на "Оскар". Впервые на соискание этой премии он был выдвинут за роль советского лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут! Русские идут!" 1966 года. За работу в этом фильме он также был удостоен "Золотого глобуса". В картине критиковалась Холодная война.Аркин снимался в фильмах и сериалах "Эдвард Руки-ножницы", "Напряги извилины", "Марли и я", "Дамбо", "Улица Сезам" и других. Среди его недавних проектов "Метод Комински", также он озвучил одного из персонажей в анимационном сериале "Конь БоДжек".
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Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умер актер Алан Аркин

Умер номинированный на "Оскар" за роль русского лейтенанта актер Аркин

© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNАмериканский актер, режиссер и сценарист Алан Аркин
Американский актер, режиссер и сценарист Алан Аркин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин, сообщает People.
«

"Любящий муж, отец, дед и прадед, мы обожали его и будем скучать по нему", – рассказали родственники артиста.

На счету Аркина несколько номинаций на "Оскар". Впервые на соискание этой премии он был выдвинут за роль советского лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут! Русские идут!" 1966 года. За работу в этом фильме он также был удостоен "Золотого глобуса". В картине критиковалась Холодная война.
Аркин снимался в фильмах и сериалах "Эдвард Руки-ножницы", "Напряги извилины", "Марли и я", "Дамбо", "Улица Сезам" и других. Среди его недавних проектов "Метод Комински", также он озвучил одного из персонажей в анимационном сериале "Конь БоДжек".
 
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