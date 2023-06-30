https://ria.ru/20230630/znamenitosti-1881494105.html

Умер актер Алан Аркин

Умер актер Алан Аркин - РИА Новости, 30.06.2023

Умер актер Алан Аркин

В 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин, сообщает People. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:42

2023-06-30T18:42

2023-06-30T18:42

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин, сообщает People. "Любящий муж, отец, дед и прадед, мы обожали его и будем скучать по нему", – рассказали родственники артиста.На счету Аркина несколько номинаций на "Оскар". Впервые на соискание этой премии он был выдвинут за роль советского лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут! Русские идут!" 1966 года. За работу в этом фильме он также был удостоен "Золотого глобуса". В картине критиковалась Холодная война.Аркин снимался в фильмах и сериалах "Эдвард Руки-ножницы", "Напряги извилины", "Марли и я", "Дамбо", "Улица Сезам" и других. Среди его недавних проектов "Метод Комински", также он озвучил одного из персонажей в анимационном сериале "Конь БоДжек".

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости