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Умер актер Алан Аркин
Умер актер Алан Аркин - РИА Новости, 30.06.2023
Умер актер Алан Аркин
В 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин, сообщает People. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:42
2023-06-30T18:42
2023-06-30T18:42
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. В 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин, сообщает People. "Любящий муж, отец, дед и прадед, мы обожали его и будем скучать по нему", – рассказали родственники артиста.На счету Аркина несколько номинаций на "Оскар". Впервые на соискание этой премии он был выдвинут за роль советского лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут! Русские идут!" 1966 года. За работу в этом фильме он также был удостоен "Золотого глобуса". В картине критиковалась Холодная война.Аркин снимался в фильмах и сериалах "Эдвард Руки-ножницы", "Напряги извилины", "Марли и я", "Дамбо", "Улица Сезам" и других. Среди его недавних проектов "Метод Комински", также он озвучил одного из персонажей в анимационном сериале "Конь БоДжек".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости.
В 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин, сообщает
People.
«
"Любящий муж, отец, дед и прадед, мы обожали его и будем скучать по нему", – рассказали родственники артиста.
На счету Аркина несколько номинаций на "Оскар". Впервые на соискание этой премии он был выдвинут за роль советского лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут! Русские идут!" 1966 года. За работу в этом фильме он также был удостоен "Золотого глобуса". В картине критиковалась Холодная война.
Аркин снимался в фильмах и сериалах "Эдвард Руки-ножницы", "Напряги извилины", "Марли и я", "Дамбо", "Улица Сезам" и других. Среди его недавних проектов "Метод Комински", также он озвучил одного из персонажей в анимационном сериале "Конь БоДжек".