https://ria.ru/20230630/zhizneobespechenie-1881449300.html

Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в непогоду работают штатно

Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в непогоду работают штатно - РИА Новости, 30.06.2023

Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в непогоду работают штатно

Столичные системы жизнеобеспечения в условиях непогоды - ливневых дождей и гроз - функционируют штатно, без аварийных отключений, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:02

2023-06-30T14:02

2023-06-30T14:02

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москва

петр бирюков

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жкх

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в условиях непогоды - ливневых дождей и гроз - функционируют штатно, без аварийных отключений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что с ночи на 29 июня по утро 30 июня в отдельных районах города выпало порядка 44 миллиметров осадков, что составляет свыше половины месячной нормы, больше всего - в Западном, Центральном и Зеленоградском административных округах. Он добавил, что в пятницу в столице вновь ожидаются ливневые дожди, которые продлятся до вечера, местами может выпасть до 20 миллиметров осадков. Кроме того, возможны гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. "Сотрудники Комплекса городского хозяйства проверяют системы водоотведения, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока". Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, организовано информирование граждан", - отметил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

https://radiosputnik.ria.ru/20230630/pogoda-1881374699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, мосводосток, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы