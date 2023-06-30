https://ria.ru/20230630/zhizneobespechenie-1881449300.html
Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в непогоду работают штатно
Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в непогоду работают штатно - РИА Новости, 30.06.2023
Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в непогоду работают штатно
Столичные системы жизнеобеспечения в условиях непогоды - ливневых дождей и гроз - функционируют штатно, без аварийных отключений, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:02
2023-06-30T14:02
2023-06-30T14:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосводосток
жкх
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в условиях непогоды - ливневых дождей и гроз - функционируют штатно, без аварийных отключений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что с ночи на 29 июня по утро 30 июня в отдельных районах города выпало порядка 44 миллиметров осадков, что составляет свыше половины месячной нормы, больше всего - в Западном, Центральном и Зеленоградском административных округах. Он добавил, что в пятницу в столице вновь ожидаются ливневые дожди, которые продлятся до вечера, местами может выпасть до 20 миллиметров осадков. Кроме того, возможны гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. "Сотрудники Комплекса городского хозяйства проверяют системы водоотведения, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока". Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, организовано информирование граждан", - отметил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
https://radiosputnik.ria.ru/20230630/pogoda-1881374699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосводосток, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток, ЖКХ, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в условиях непогоды - ливневых дождей и гроз - функционируют штатно, без аварийных отключений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что с ночи на 29 июня по утро 30 июня в отдельных районах города выпало порядка 44 миллиметров осадков, что составляет свыше половины месячной нормы, больше всего - в Западном, Центральном и Зеленоградском административных округах
.
Он добавил, что в пятницу в столице вновь ожидаются ливневые дожди, которые продлятся до вечера, местами может выпасть до 20 миллиметров осадков. Кроме того, возможны гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе
"Сотрудники Комплекса городского хозяйства проверяют системы водоотведения, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока
". Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, организовано информирование граждан", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.