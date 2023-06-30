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Слуцкий рассказал о самолете, который назвали в честь Жириновского - РИА Новости, 30.06.2023
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18:06 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/zhirinovskiy-1881530446.html
Слуцкий рассказал о самолете, который назвали в честь Жириновского
Слуцкий рассказал о самолете, который назвали в честь Жириновского - РИА Новости, 30.06.2023
Слуцкий рассказал о самолете, который назвали в честь Жириновского
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале о стадии готовности самолета, который назвали в честь основателя партии Владимира Жириновского. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:06
2023-06-30T18:06
ярослав нилов
аэрофлот
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале о стадии готовности самолета, который назвали в честь основателя партии Владимира Жириновского. "Сегодня специалисты авиакомпании "Россия" приступили к покраске нового борта, который будет носить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского… Хочу поблагодарить Министерство транспорта России и Аэрофлот за поддержку нашей инициативы по увековечению памяти Владимира Вольфовича. Уверен, что это решение в память о гениальном политике оценят все россияне, да и все, кто будет летать этим бортом", - написал он. В декабре 2022 года замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил, что компания "Аэрофлот" может присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского одному из своих самолетов. В середине июня в ходе ПМЭФ гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский уточнил журналистам, что авиаперевозчик получит два самолета Boeing 737 со вторичного рынка, в июле на них начнет летать входящая в группу "Россия", затем они перейдут в "Аэрофлот", один из них получит имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
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ярослав нилов, аэрофлот, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), россия
Ярослав Нилов, Аэрофлот, ЛДПР, Госдума РФ, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик), Россия
Слуцкий рассказал о самолете, который назвали в честь Жириновского

Слуцкий: компания "Россия" приступила к покраске борта, названного в честь Жириновского

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале о стадии готовности самолета, который назвали в честь основателя партии Владимира Жириновского.
"Сегодня специалисты авиакомпании "Россия" приступили к покраске нового борта, который будет носить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского… Хочу поблагодарить Министерство транспорта России и Аэрофлот за поддержку нашей инициативы по увековечению памяти Владимира Вольфовича. Уверен, что это решение в память о гениальном политике оценят все россияне, да и все, кто будет летать этим бортом", - написал он.
В декабре 2022 года замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил, что компания "Аэрофлот" может присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского одному из своих самолетов. В середине июня в ходе ПМЭФ гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский уточнил журналистам, что авиаперевозчик получит два самолета Boeing 737 со вторичного рынка, в июле на них начнет летать входящая в группу "Россия", затем они перейдут в "Аэрофлот", один из них получит имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
© пресс-служба председателя ЛДПР Леонида СлуцкогоРисунок самолета, который будет носить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского
Рисунок самолета, который будет носить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского
© пресс-служба председателя ЛДПР Леонида Слуцкого
Рисунок самолета, который будет носить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского
 
Ярослав НиловАэрофлотЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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