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Слуцкий рассказал о самолете, который назвали в честь Жириновского

Слуцкий рассказал о самолете, который назвали в честь Жириновского - РИА Новости, 30.06.2023

Слуцкий рассказал о самолете, который назвали в честь Жириновского

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале о стадии готовности самолета, который назвали в честь основателя партии Владимира Жириновского. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:06

2023-06-30T18:06

2023-06-30T18:06

ярослав нилов

аэрофлот

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил в своем телеграм-канале о стадии готовности самолета, который назвали в честь основателя партии Владимира Жириновского. "Сегодня специалисты авиакомпании "Россия" приступили к покраске нового борта, который будет носить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского… Хочу поблагодарить Министерство транспорта России и Аэрофлот за поддержку нашей инициативы по увековечению памяти Владимира Вольфовича. Уверен, что это решение в память о гениальном политике оценят все россияне, да и все, кто будет летать этим бортом", - написал он. В декабре 2022 года замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил, что компания "Аэрофлот" может присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского одному из своих самолетов. В середине июня в ходе ПМЭФ гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский уточнил журналистам, что авиаперевозчик получит два самолета Boeing 737 со вторичного рынка, в июле на них начнет летать входящая в группу "Россия", затем они перейдут в "Аэрофлот", один из них получит имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

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ярослав нилов, аэрофлот, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), россия