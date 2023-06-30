https://ria.ru/20230630/zemletryasenie-1881493325.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 30.06.2023
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:06
2023-06-30T16:06
2023-06-30T16:17
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в 12.57 по времени UTC (15.57 мск) примерно в 89 километрах к югу от города Бантул. Очаг залегал на глубине 66 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
EMSC: у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5