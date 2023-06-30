https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881500109.html

"Отвратительно". Слова Зеленского о ЕС ужаснули немцев

"Отвратительно". Слова Зеленского о ЕС ужаснули немцев - РИА Новости, 30.06.2023

"Отвратительно". Слова Зеленского о ЕС ужаснули немцев

Читатели Die Welt жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, требующего скорого обсуждения вступления Украины в Евросоюз, несмотря на... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:32

2023-06-30T16:32

2023-06-30T16:50

в мире

украина

брюссель

евросоюз

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели Die Welt жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, требующего скорого обсуждения вступления Украины в Евросоюз, несмотря на несоответствие критериям для государства-члена."Зеленский может просить о приеме в ЕС, может подать заявление, не более", — написал читатель."Мы теперь имеем вечно что-то требующего Зеленского. Украине еще лет десять не светит вступление в ЕС, потому что предпосылок для этого не было и нет. Он пользуется тем, что никто не может сейчас в чем-то отказать Украине, не прослыв при этом сторонником Путина", — поддержал второй."Украинцы требуют, чтобы Украину восстанавливали не на деньги их коррумпированных олигархов, а на средства европейских налогоплательщиков. Это отвратительно", — возмутился третий."Я настаиваю, чтобы он больше ничего не "требовал", это просто раздражает", — отметил комментатор."Европа должна обозначить Зеленскому рамки. Украина не должна пользоваться привилегиями, которых нет у других европейский стран", — резюмировали в дискуссии.Ранее главы государств правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе заявили о готовности подумать о долгосрочных обязательствах по отношению к безопасности Украины, но тут же оговорились, что они не будут противоречить политике отдельных государств союза, а также должны быть поддержаны партнерами ЕС.

https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881376049.html

https://ria.ru/20230630/kongress-1881342930.html

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, брюссель, евросоюз, владимир зеленский