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"Отвратительно". Слова Зеленского о ЕС ужаснули немцев - РИА Новости, 30.06.2023
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16:32 30.06.2023 (обновлено: 16:50 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881500109.html
"Отвратительно". Слова Зеленского о ЕС ужаснули немцев
"Отвратительно". Слова Зеленского о ЕС ужаснули немцев - РИА Новости, 30.06.2023
"Отвратительно". Слова Зеленского о ЕС ужаснули немцев
Читатели Die Welt жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, требующего скорого обсуждения вступления Украины в Евросоюз, несмотря на... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:32
2023-06-30T16:50
в мире
украина
брюссель
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели Die Welt жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, требующего скорого обсуждения вступления Украины в Евросоюз, несмотря на несоответствие критериям для государства-члена."Зеленский может просить о приеме в ЕС, может подать заявление, не более", — написал читатель."Мы теперь имеем вечно что-то требующего Зеленского. Украине еще лет десять не светит вступление в ЕС, потому что предпосылок для этого не было и нет. Он пользуется тем, что никто не может сейчас в чем-то отказать Украине, не прослыв при этом сторонником Путина", — поддержал второй."Украинцы требуют, чтобы Украину восстанавливали не на деньги их коррумпированных олигархов, а на средства европейских налогоплательщиков. Это отвратительно", — возмутился третий."Я настаиваю, чтобы он больше ничего не "требовал", это просто раздражает", — отметил комментатор."Европа должна обозначить Зеленскому рамки. Украина не должна пользоваться привилегиями, которых нет у других европейский стран", — резюмировали в дискуссии.Ранее главы государств правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе заявили о готовности подумать о долгосрочных обязательствах по отношению к безопасности Украины, но тут же оговорились, что они не будут противоречить политике отдельных государств союза, а также должны быть поддержаны партнерами ЕС.
https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881376049.html
https://ria.ru/20230630/kongress-1881342930.html
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в мире, украина, брюссель, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз, Владимир Зеленский
"Отвратительно". Слова Зеленского о ЕС ужаснули немцев

Читатели Die Welt осудили президента Украины Зеленского за требование принять страну в ЕС

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели Die Welt жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, требующего скорого обсуждения вступления Украины в Евросоюз, несмотря на несоответствие критериям для государства-члена.
"Зеленский может просить о приеме в ЕС, может подать заявление, не более", — написал читатель.
"Мы теперь имеем вечно что-то требующего Зеленского. Украине еще лет десять не светит вступление в ЕС, потому что предпосылок для этого не было и нет. Он пользуется тем, что никто не может сейчас в чем-то отказать Украине, не прослыв при этом сторонником Путина", — поддержал второй.
"Украинцы требуют, чтобы Украину восстанавливали не на деньги их коррумпированных олигархов, а на средства европейских налогоплательщиков. Это отвратительно", — возмутился третий.
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"Я настаиваю, чтобы он больше ничего не "требовал", это просто раздражает", — отметил комментатор.
"Европа должна обозначить Зеленскому рамки. Украина не должна пользоваться привилегиями, которых нет у других европейский стран", — резюмировали в дискуссии.
Ранее главы государств правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе заявили о готовности подумать о долгосрочных обязательствах по отношению к безопасности Украины, но тут же оговорились, что они не будут противоречить политике отдельных государств союза, а также должны быть поддержаны партнерами ЕС.
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