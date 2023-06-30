https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881435590.html

Зеленский отменил возвращение доплат военным, служащим в тылу

Зеленский отменил возвращение доплат военным, служащим в тылу - РИА Новости, 30.06.2023

Зеленский отменил возвращение доплат военным, служащим в тылу

Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий возвращение выплат украинским военнослужащим, служащим в тылу в размере 30 тысяч гривен (815 долларов), но... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:11

2023-06-30T13:11

2023-06-30T13:11

специальная военная операция на украине

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украина

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий возвращение выплат украинским военнослужащим, служащим в тылу в размере 30 тысяч гривен (815 долларов), но фиксирующий отпуска и выплаты для курсантов и срочников, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщал, что депутаты Верховной рады отменили возврат выплат военнослужащим в тылу в размере 30 тысяч гривен (815 долларов), проголосовав за правку в законопроекте, фиксирующую отпуска и выплаты для курсантов и срочников. "Президент подписал закон №9342 о доплатах военным", - написал Железняк. В апреле Верховная рада проголосовала за дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен (815 долларов) всем военнослужащим, сотрудникам полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые служат в тылу. Позднее на сайте Рады было зарегистрировано блокирующее постановление по законопроекту о возвращении доплаты военным в размере 815 долларов. Кабинет министров Украины 28 февраля 2022 года утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 гривен или 30 000 гривен (2720 или 815 долларов соответственно) в месяц.

https://ria.ru/20230628/vyplaty-1880812562.html

https://ria.ru/20230422/protest-1867080391.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр