https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881376049.html

Запад лихорадочно ищет замену Зеленскому, считает экс-премьер Украины

Запад лихорадочно ищет замену Зеленскому, считает экс-премьер Украины - РИА Новости, 30.06.2023

Запад лихорадочно ищет замену Зеленскому, считает экс-премьер Украины

Владимир Зеленский не устраивает Запад, особенно США, из-за провала контрнаступления, ему уже ищут замену, написал в соцсетях бывший премьер-министр Украины... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:37

2023-06-30T10:37

2023-06-30T12:02

в мире

украина

виталий кличко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

николай азаров (политик)

сша

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b47bf5554c5ca55f58214e51fb255b92.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не устраивает Запад, особенно США, из-за провала контрнаступления, ему уже ищут замену, написал в соцсетях бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Уже сегодня фактически западная пресса в открытую говорит о том, что контрнаступление ВСУ — это не что иное, как самоубийство и полный провал Запада. А следовательно, все провалы на фронте будут тяжким грузом ложиться на плечи Зеленского, который уже откровенно не устраивает США. А чтобы подвести Украину к "мирным переговорам", на Западе сейчас лихорадочно ищут кандидатуру, не отметившуюся резкими антироссийскими заявлениями, которая заменит Зеленского", — считает он. Азаров добавил, что США откровенно хотят заморозить конфликт, хоть и отрицают это. Однако Западу нужно оправиться от потерь военной техники, перестроить логистику и сохранить хотя бы на прежнем уровне поставки оружия и боеприпасов. По мнению экс-премьера, больше всего доверия у США остается к мэру Киева Виталию Кличко. Он уже значится в в списке на замену Зеленского, как и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. "Также на должность номинального лидера готовят, как ни странно, супругу президента Елену Зеленскую", — добавил Азаров.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.

https://ria.ru/20230630/zapad-1881332615.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, виталий кличко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, николай азаров (политик), сша, владимир зеленский