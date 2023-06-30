Запад лихорадочно ищет замену Зеленскому, считает экс-премьер Украины
Азаров считает, что Запад лихорадочно ищет замену Зеленскому из-за провала наступления
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не устраивает Запад, особенно США, из-за провала контрнаступления, ему уже ищут замену, написал в соцсетях бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Уже сегодня фактически западная пресса в открытую говорит о том, что контрнаступление ВСУ — это не что иное, как самоубийство и полный провал Запада. А следовательно, все провалы на фронте будут тяжким грузом ложиться на плечи Зеленского, который уже откровенно не устраивает США. А чтобы подвести Украину к "мирным переговорам", на Западе сейчас лихорадочно ищут кандидатуру, не отметившуюся резкими антироссийскими заявлениями, которая заменит Зеленского", — считает он.
Азаров добавил, что США откровенно хотят заморозить конфликт, хоть и отрицают это. Однако Западу нужно оправиться от потерь военной техники, перестроить логистику и сохранить хотя бы на прежнем уровне поставки оружия и боеприпасов.
По мнению экс-премьера, больше всего доверия у США остается к мэру Киева Виталию Кличко. Он уже значится в в списке на замену Зеленского, как и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.
"Также на должность номинального лидера готовят, как ни странно, супругу президента Елену Зеленскую", — добавил Азаров.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.