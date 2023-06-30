https://ria.ru/20230630/zasedanie-1881356129.html
Макрон проведет заседание кризисного штаба из-за беспорядков
Макрон проведет заседание кризисного штаба из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
Макрон проведет заседание кризисного штаба из-за беспорядков
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу проведет заседание межведомственной кризисной группы, созданной в связи с массовыми беспорядками, охватившими... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:51
2023-06-30T08:51
2023-06-30T09:54
в мире
франция
эммануэль макрон
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу проведет заседание межведомственной кризисной группы, созданной в связи с массовыми беспорядками, охватившими страну после гибели 17-летнего подростка от рук полиции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Заседание запланировано на 13.00 (14.00 мск). Чтобы успеть на встречу кризисного штаба, Макрону возможно придется досрочно прервать визит в Брюссель, куда он прибыл в четверг для участия в саммите ЕС, отмечает телеканал. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. В ночь на пятницу было задержано более 400 нарушителей.
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Беспорядки во французском Нантере
Беспорядки во французском Нантере
2023-06-30T08:51
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в мире, франция, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Макрон проведет заседание кризисного штаба из-за беспорядков
Президент Франции Макрон в пятницу проведет заседание кризисного штаба из-за беспорядков