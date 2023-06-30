https://ria.ru/20230630/zaporozhe-1881578855.html

Украинские власти передумали переименовывать Запорожье

Украинские власти передумали переименовывать Запорожье - РИА Новости, 30.06.2023

Украинские власти передумали переименовывать Запорожье

Украинская нацкомиссия по стандартам государственного языка исключила Запорожье из списка топонимов, которые рекомендуется переименовать. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T22:17

2023-06-30T22:17

2023-06-30T22:17

специальная военная операция на украине

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тарас креминь

россия

украинский институт национальной памяти

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинская нацкомиссия по стандартам государственного языка исключила Запорожье из списка топонимов, которые рекомендуется переименовать. Ранее украинская нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за якобы несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации". В числе подлежащих переименованию числился и город Запорожье. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь выступил против предложения нацкомиссии переименовать ряд населенных пунктов и призвал министра образования дать поручение комиссии в кратчайшие сроки принять новое решение. "Тридцатого июня 2023 года национальная комиссия по стандартам государственного языка, чтобы унять страсти и вернуть исполнение требований закона в законодательное поле, а также с учетом писем министерства образования и науки Украины, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по защите украинского языка и депутатских обращений, внесла изменения в решение № 230 и сократила перечень названий сел, поселков и городов только к наименованиям, требующим исправления правописания или воспроизведения на украинском языке", - говорится в сообщении комиссии в социальной сети Facebook*. В новом списке, опубликованном в ведомством, помимо сел и поселков, вошли такие города, как Бровары в Киевской области, города Хрустальный, Боково-Хрустальный, Сорокино, Северодонецк, находящиеся в ЛНР, Южноукраинск и Первомайск в Николаевской области, Южное в Одесской области, а также Первомайский в Харьковской области. Таким образом, в списке больше не фигурирует город Запорожье. Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230629/pereimenovanie-1881169243.html

https://ria.ru/20230629/ulitsa-1881177541.html

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