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Украинские власти передумали переименовывать Запорожье - РИА Новости, 30.06.2023
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22:17 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/zaporozhe-1881578855.html
Украинские власти передумали переименовывать Запорожье
Украинские власти передумали переименовывать Запорожье - РИА Новости, 30.06.2023
Украинские власти передумали переименовывать Запорожье
Украинская нацкомиссия по стандартам государственного языка исключила Запорожье из списка топонимов, которые рекомендуется переименовать. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T22:17
2023-06-30T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
украина
тарас креминь
россия
украинский институт национальной памяти
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинская нацкомиссия по стандартам государственного языка исключила Запорожье из списка топонимов, которые рекомендуется переименовать. Ранее украинская нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за якобы несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации". В числе подлежащих переименованию числился и город Запорожье. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь выступил против предложения нацкомиссии переименовать ряд населенных пунктов и призвал министра образования дать поручение комиссии в кратчайшие сроки принять новое решение. "Тридцатого июня 2023 года национальная комиссия по стандартам государственного языка, чтобы унять страсти и вернуть исполнение требований закона в законодательное поле, а также с учетом писем министерства образования и науки Украины, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по защите украинского языка и депутатских обращений, внесла изменения в решение № 230 и сократила перечень названий сел, поселков и городов только к наименованиям, требующим исправления правописания или воспроизведения на украинском языке", - говорится в сообщении комиссии в социальной сети Facebook*. В новом списке, опубликованном в ведомством, помимо сел и поселков, вошли такие города, как Бровары в Киевской области, города Хрустальный, Боково-Хрустальный, Сорокино, Северодонецк, находящиеся в ЛНР, Южноукраинск и Первомайск в Николаевской области, Южное в Одесской области, а также Первомайский в Харьковской области. Таким образом, в списке больше не фигурирует город Запорожье. Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230629/pereimenovanie-1881169243.html
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в мире, запорожье, украина, тарас креминь, россия, украинский институт национальной памяти
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина, Тарас Креминь, Россия, Украинский институт национальной памяти
Украинские власти передумали переименовывать Запорожье

Украинская нацкомиссия по стандартам госязыка передумала переименовывать Запорожье

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинская нацкомиссия по стандартам государственного языка исключила Запорожье из списка топонимов, которые рекомендуется переименовать.
Ранее украинская нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за якобы несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации". В числе подлежащих переименованию числился и город Запорожье. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь выступил против предложения нацкомиссии переименовать ряд населенных пунктов и призвал министра образования дать поручение комиссии в кратчайшие сроки принять новое решение.
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В Сумской области село Московское переименовали в Киевское
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"Тридцатого июня 2023 года национальная комиссия по стандартам государственного языка, чтобы унять страсти и вернуть исполнение требований закона в законодательное поле, а также с учетом писем министерства образования и науки Украины, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по защите украинского языка и депутатских обращений, внесла изменения в решение № 230 и сократила перечень названий сел, поселков и городов только к наименованиям, требующим исправления правописания или воспроизведения на украинском языке", - говорится в сообщении комиссии в социальной сети Facebook*.
В новом списке, опубликованном в ведомством, помимо сел и поселков, вошли такие города, как Бровары в Киевской области, города Хрустальный, Боково-Хрустальный, Сорокино, Северодонецк, находящиеся в ЛНР, Южноукраинск и Первомайск в Николаевской области, Южное в Одесской области, а также Первомайский в Харьковской области. Таким образом, в списке больше не фигурирует город Запорожье.
Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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29 июня, 15:04
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеУкраинаТарас КреминьРоссияУкраинский институт национальной памяти
 
 
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