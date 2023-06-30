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Залужный не увидел изменений на линии фронта из-за мятежа Пригожина - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/zaluzhnyy-1881439002.html
Залужный не увидел изменений на линии фронта из-за мятежа Пригожина
Залужный не увидел изменений на линии фронта из-за мятежа Пригожина - РИА Новости, 30.06.2023
Залужный не увидел изменений на линии фронта из-за мятежа Пригожина
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью Washington Post заявил, что Киев не видит изменений на линии фронта в связи с мятежом Евгения РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:23
2023-06-30T13:23
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
киев
евгений пригожин
валерий залужный
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью Washington Post заявил, что Киев не видит изменений на линии фронта в связи с мятежом Евгения Пригожина. "Если кто-то думает, что украинское контрнаступление получило удачный импульс в прошлые выходные, когда Евгений Пригожин возглавил мятеж наемников... то Залужный в этом не уверен", - пишет американская газета Washington Post, взявшая интервью у главкома ВСУ. Как отмечает издание, Залужный заявил, что силы ЧВК "Вагнер" уже ушли с линии фронта после взятия под контроль Артемовска, поэтому с тех пор "на поле боя не произошло никаких заметных изменений". "Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", - заявил Залужный. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230630/bayden-1881331949.html
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россия, белоруссия, киев, евгений пригожин, валерий залужный, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, попытка вооруженного мятежа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Киев, Евгений Пригожин, Валерий Залужный, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Попытка вооруженного мятежа
Залужный не увидел изменений на линии фронта из-за мятежа Пригожина

Главком ВСУ Залужный заявил, что оборона ВС России из-за мятежа Пригожина нигде не ослабла

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью Washington Post заявил, что Киев не видит изменений на линии фронта в связи с мятежом Евгения Пригожина.
"Если кто-то думает, что украинское контрнаступление получило удачный импульс в прошлые выходные, когда Евгений Пригожин возглавил мятеж наемников... то Залужный в этом не уверен", - пишет американская газета Washington Post, взявшая интервью у главкома ВСУ.
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Байден "зажевал" вопрос о Пригожине
Вчера, 00:03
Как отмечает издание, Залужный заявил, что силы ЧВК "Вагнер" уже ушли с линии фронта после взятия под контроль Артемовска, поэтому с тех пор "на поле боя не произошло никаких заметных изменений".
"Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", - заявил Залужный.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияКиевЕвгений ПригожинВалерий ЗалужныйАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныПопытка вооруженного мятежа
 
 
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