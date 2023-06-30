Залужный не увидел изменений на линии фронта из-за мятежа Пригожина
Главком ВСУ Залужный заявил, что оборона ВС России из-за мятежа Пригожина нигде не ослабла
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью Washington Post заявил, что Киев не видит изменений на линии фронта в связи с мятежом Евгения Пригожина.
"Если кто-то думает, что украинское контрнаступление получило удачный импульс в прошлые выходные, когда Евгений Пригожин возглавил мятеж наемников... то Залужный в этом не уверен", - пишет американская газета Washington Post, взявшая интервью у главкома ВСУ.
Как отмечает издание, Залужный заявил, что силы ЧВК "Вагнер" уже ушли с линии фронта после взятия под контроль Артемовска, поэтому с тех пор "на поле боя не произошло никаких заметных изменений".
"Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", - заявил Залужный.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.