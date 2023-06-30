https://ria.ru/20230630/zakhoroneniya-1881354886.html
В ЛНР обнаружили массовые захоронения солдат ВСУ, сообщил Марочко
В ЛНР обнаружили массовые захоронения солдат ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 30.06.2023
В ЛНР обнаружили массовые захоронения солдат ВСУ, сообщил Марочко
Массовые захоронения солдат Киева обнаружены в районах сел Невское и Макеевка в ЛНР при проведении аэроразведки, стихийные захоронения представляют собой свежие РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:37
2023-06-30T08:37
2023-06-30T08:37
специальная военная операция на украине
макеевка
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Массовые захоронения солдат Киева обнаружены в районах сел Невское и Макеевка в ЛНР при проведении аэроразведки, стихийные захоронения представляют собой свежие траншеи и насыпи, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Макеевка и Невское при помощи аэроразведки в низинах, удаленных от населенных пунктов, выявлены свежие траншеи и насыпи. Установлено, что это стихийные захоронения ликвидированных украинских боевиков" - сообщил Марочко агентству. Министерство обороны РФ 29 июня сообщало, что за сутки на краснолиманском направлении уничтожено до 65 украинских военных.
https://ria.ru/20230620/ranenye-1879274384.html
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макеевка, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР обнаружили массовые захоронения солдат ВСУ, сообщил Марочко
Марочко: в районах сел Невское и Макеевка обнаружены массовые захоронения солдат ВСУ