https://ria.ru/20230630/zaderzhannye-1881340776.html

Число задержанных при беспорядках во Франции в третью ночь выросло до 255

Число задержанных при беспорядках во Франции в третью ночь выросло до 255 - РИА Новости, 30.06.2023

Число задержанных при беспорядках во Франции в третью ночь выросло до 255

Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в ночь на пятницу выросло до 255, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение главы МВД Жеральда Дарманена. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T02:56

2023-06-30T02:56

2023-06-30T02:56

франция

париж

жеральд дарманен

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в ночь на пятницу выросло до 255, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение главы МВД Жеральда Дарманена. Ранее сам Дарманен заявлял о более чем 100 задержаниях. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881337695.html

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франция, париж, жеральд дарманен, в мире