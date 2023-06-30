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Число задержанных при беспорядках во Франции в третью ночь выросло до 255 - РИА Новости, 30.06.2023
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02:56 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/zaderzhannye-1881340776.html
Число задержанных при беспорядках во Франции в третью ночь выросло до 255
Число задержанных при беспорядках во Франции в третью ночь выросло до 255 - РИА Новости, 30.06.2023
Число задержанных при беспорядках во Франции в третью ночь выросло до 255
Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в ночь на пятницу выросло до 255, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение главы МВД Жеральда Дарманена. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T02:56
2023-06-30T02:56
франция
париж
жеральд дарманен
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в ночь на пятницу выросло до 255, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение главы МВД Жеральда Дарманена. Ранее сам Дарманен заявлял о более чем 100 задержаниях. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881337695.html
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франция, париж, жеральд дарманен, в мире
Франция, Париж, Жеральд Дарманен, В мире
Число задержанных при беспорядках во Франции в третью ночь выросло до 255

BFMTV: число задержанных в ходе беспорядков во Франции в третью ночь выросло до 255

© РИА Новости / Марк Пэрис | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Париже.
Сотрудники полиции в Париже. - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Марк Пэрис
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Сотрудники полиции в Париже. . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в ночь на пятницу выросло до 255, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение главы МВД Жеральда Дарманена.
Ранее сам Дарманен заявлял о более чем 100 задержаниях.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат
Вчера, 01:33
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
 
ФранцияПарижЖеральд ДарманенВ мире
 
 
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