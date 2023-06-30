https://ria.ru/20230630/zaderzhanie-1881473038.html

В Молдавии задержали двух украинцев за незаконный ввоз 440 тысяч евро

В Молдавии задержали двух украинцев за незаконный ввоз 440 тысяч евро - РИА Новости, 30.06.2023

В Молдавии задержали двух украинцев за незаконный ввоз 440 тысяч евро

Полиция Молдавии задержала двух уроженцев Одесской области, которые незаконно ввезли в республику более 440 тысяч евро, говорится в сообщении, опубликованном на РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:22

2023-06-30T15:22

2023-06-30T15:22

в мире

молдавия

одесская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40486/71/404867180_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_399c3e2af157ed5fd4f3f9ef3d190ef7.jpg

КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Полиция Молдавии задержала двух уроженцев Одесской области, которые незаконно ввезли в республику более 440 тысяч евро, говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. "Сотрудники следственного управления "Юг" Национального инспектората расследований задержали двух граждан Украины на въезде в Чимишлию на основании того, что они незаконно ввезли в Молдавию более 440 тысяч евро", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Следствием установлено, что задержанные - уроженцы Одесской области, им 32 года и 39 лет, работают в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Они создали в своем автомобиле потайное место, в котором прятали деньги, чтобы не декларировать их на границе, Прокуроры Молдавии запросили в суде Кагула помещения украинцев под стражу на 30 суток для продолжения следствия. Суд удовлетворил этот запрос.

https://ria.ru/20230526/polsha-1874212466.html

молдавия

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, одесская область, украина