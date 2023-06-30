https://ria.ru/20230630/zaderzhanie-1881473038.html
В Молдавии задержали двух украинцев за незаконный ввоз 440 тысяч евро
В Молдавии задержали двух украинцев за незаконный ввоз 440 тысяч евро - РИА Новости, 30.06.2023
В Молдавии задержали двух украинцев за незаконный ввоз 440 тысяч евро
Полиция Молдавии задержала двух уроженцев Одесской области, которые незаконно ввезли в республику более 440 тысяч евро, говорится в сообщении, опубликованном на РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:22
2023-06-30T15:22
2023-06-30T15:22
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Полиция Молдавии задержала двух уроженцев Одесской области, которые незаконно ввезли в республику более 440 тысяч евро, говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. "Сотрудники следственного управления "Юг" Национального инспектората расследований задержали двух граждан Украины на въезде в Чимишлию на основании того, что они незаконно ввезли в Молдавию более 440 тысяч евро", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Следствием установлено, что задержанные - уроженцы Одесской области, им 32 года и 39 лет, работают в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Они создали в своем автомобиле потайное место, в котором прятали деньги, чтобы не декларировать их на границе, Прокуроры Молдавии запросили в суде Кагула помещения украинцев под стражу на 30 суток для продолжения следствия. Суд удовлетворил этот запрос.
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в мире, молдавия, одесская область, украина
В мире, Молдавия, Одесская область, Украина
В Молдавии задержали двух украинцев за незаконный ввоз 440 тысяч евро
Полиция Молдавии задержала двух украинцев за незаконный ввоз 440 тысяч евро
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Полиция Молдавии задержала двух уроженцев Одесской области, которые незаконно ввезли в республику более 440 тысяч евро, говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
"Сотрудники следственного управления "Юг" Национального инспектората расследований задержали двух граждан Украины на въезде в Чимишлию на основании того, что они незаконно ввезли в Молдавию более 440 тысяч евро", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Следствием установлено, что задержанные - уроженцы Одесской области, им 32 года и 39 лет, работают в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Они создали в своем автомобиле потайное место, в котором прятали деньги, чтобы не декларировать их на границе,
Прокуроры Молдавии запросили в суде Кагула помещения украинцев под стражу на 30 суток для продолжения следствия. Суд удовлетворил этот запрос.
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