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Во время протестов во Франции за ночь задержали 667 человек

Во время протестов во Франции за ночь задержали 667 человек - РИА Новости, 30.06.2023

Во время протестов во Франции за ночь задержали 667 человек

Более 660 человек задержаны после ночных беспорядков во Франции из-за гибели подростка от рук полицейских, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен в своем РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:54

2023-06-30T08:54

2023-06-30T11:49

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

жеральд дарманен

париж

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ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Более 660 человек задержаны после ночных беспорядков во Франции из-за гибели подростка от рук полицейских, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен в своем аккаунте в Twitter."Минувшей ночью наша полиция, жандармы и пожарные мужественно столкнулись с редким насилием. По моей инструкции принимать решительные меры, было произведено 667 арестов", — говорится в публикации.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили 17-летнего подростка, который, по словам силовиков, отказался выполнять их требования. В результате в нескольких городах Франции начались беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. Против протестующих развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Как отмечал Дарманен, ночью на службу вышли около 40 тысяч силовиков. Ранее сообщалось о задержании более 400 человек.Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве.Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".

https://ria.ru/20230629/besporyadki-1881331366.html

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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, жеральд дарманен, париж