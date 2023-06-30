Во время протестов во Франции за ночь задержали 667 человек
Глава МВД Франции Дарманен сообщил о задержании 667 человек за ночь из-за протестов
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Более 660 человек задержаны после ночных беспорядков во Франции из-за гибели подростка от рук полицейских, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен в своем аккаунте в Twitter.
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"Минувшей ночью наша полиция, жандармы и пожарные мужественно столкнулись с редким насилием. По моей инструкции принимать решительные меры, было произведено 667 арестов", — говорится в публикации.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили 17-летнего подростка, который, по словам силовиков, отказался выполнять их требования. В результате в нескольких городах Франции начались беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
Против протестующих развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Как отмечал Дарманен, ночью на службу вышли около 40 тысяч силовиков. Ранее сообщалось о задержании более 400 человек.
Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве.
Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".