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Во время протестов во Франции за ночь задержали 667 человек - РИА Новости, 30.06.2023
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08:54 30.06.2023 (обновлено: 11:49 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/zaderzhanie-1881356451.html
Во время протестов во Франции за ночь задержали 667 человек
Во время протестов во Франции за ночь задержали 667 человек - РИА Новости, 30.06.2023
Во время протестов во Франции за ночь задержали 667 человек
Более 660 человек задержаны после ночных беспорядков во Франции из-за гибели подростка от рук полицейских, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен в своем РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:54
2023-06-30T11:49
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
жеральд дарманен
париж
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ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Более 660 человек задержаны после ночных беспорядков во Франции из-за гибели подростка от рук полицейских, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен в своем аккаунте в Twitter.&quot;Минувшей ночью наша полиция, жандармы и пожарные мужественно столкнулись с редким насилием. По моей инструкции принимать решительные меры, было произведено 667 арестов&quot;, — говорится в публикации.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили 17-летнего подростка, который, по словам силовиков, отказался выполнять их требования. В результате в нескольких городах Франции начались беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. Против протестующих развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Как отмечал Дарманен, ночью на службу вышли около 40 тысяч силовиков. Ранее сообщалось о задержании более 400 человек.Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве.Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, жеральд дарманен, париж
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Жеральд Дарманен, Париж
Во время протестов во Франции за ночь задержали 667 человек

Глава МВД Франции Дарманен сообщил о задержании 667 человек за ночь из-за протестов

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Более 660 человек задержаны после ночных беспорядков во Франции из-за гибели подростка от рук полицейских, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен в своем аккаунте в Twitter.
«

"Минувшей ночью наша полиция, жандармы и пожарные мужественно столкнулись с редким насилием. По моей инструкции принимать решительные меры, было произведено 667 арестов", — говорится в публикации.

Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили 17-летнего подростка, который, по словам силовиков, отказался выполнять их требования. В результате в нескольких городах Франции начались беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
Против протестующих развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Как отмечал Дарманен, ночью на службу вышли около 40 тысяч силовиков. Ранее сообщалось о задержании более 400 человек.
Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве.
Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
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