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В Кузбассе задержали главу Анжеро-Судженска - РИА Новости, 30.06.2023
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08:03 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/zaderzhanie-1881352794.html
В Кузбассе задержали главу Анжеро-Судженска
В Кузбассе задержали главу Анжеро-Судженска - РИА Новости, 30.06.2023
В Кузбассе задержали главу Анжеро-Судженска
Уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, возбуждено в отношении главы кузбасского города... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:03
2023-06-30T08:03
россия
кемеровская область
анжеро-судженск
фсб
происшествия
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КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, возбуждено в отношении главы кузбасского города Анжеро-Судженска Александра Рыбалко и бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, глава города задержан, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего главы города Анжеро-Судженска и 32-летней бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление использование должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", – говорится в сообщении. По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года подозреваемые организовали заключение с коммерческой строительной фирмой 40 муниципальных контрактов для последующего приобретения квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот, инвестировав в строительство двух жилых многоквартирных домов. По условиям контрактов из городского бюджета застройщику были перечислено свыше 117 миллионов рублей. Однако фирма строительство не завершила и находится в стадии ликвидации. Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных управлений ФСБ РФ и МВД России. Вопрос об избрании меры пресечения фигурантам будет решен в ближайшее время.
https://ria.ru/20230629/volgograd-1881215492.html
россия
кемеровская область
анжеро-судженск
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россия, кемеровская область, анжеро-судженск, фсб, происшествия
Россия, Кемеровская область, Анжеро-Судженск, ФСБ, Происшествия
В Кузбассе задержали главу Анжеро-Судженска

Главу Анжеро-Судженска в Кузбассе задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, возбуждено в отношении главы кузбасского города Анжеро-Судженска Александра Рыбалко и бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, глава города задержан, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего главы города Анжеро-Судженска и 32-летней бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление использование должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года подозреваемые организовали заключение с коммерческой строительной фирмой 40 муниципальных контрактов для последующего приобретения квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот, инвестировав в строительство двух жилых многоквартирных домов. По условиям контрактов из городского бюджета застройщику были перечислено свыше 117 миллионов рублей. Однако фирма строительство не завершила и находится в стадии ликвидации.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных управлений ФСБ РФ и МВД России.
Вопрос об избрании меры пресечения фигурантам будет решен в ближайшее время.
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РоссияКемеровская областьАнжеро-СудженскФСБПроисшествия
 
 
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