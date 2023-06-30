https://ria.ru/20230630/zaderzhanie-1881352794.html

В Кузбассе задержали главу Анжеро-Судженска

В Кузбассе задержали главу Анжеро-Судженска - РИА Новости, 30.06.2023

В Кузбассе задержали главу Анжеро-Судженска

Уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, возбуждено в отношении главы кузбасского города... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:03

2023-06-30T08:03

2023-06-30T08:03

россия

кемеровская область

анжеро-судженск

фсб

происшествия

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КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, возбуждено в отношении главы кузбасского города Анжеро-Судженска Александра Рыбалко и бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, глава города задержан, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего главы города Анжеро-Судженска и 32-летней бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление использование должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", – говорится в сообщении. По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года подозреваемые организовали заключение с коммерческой строительной фирмой 40 муниципальных контрактов для последующего приобретения квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот, инвестировав в строительство двух жилых многоквартирных домов. По условиям контрактов из городского бюджета застройщику были перечислено свыше 117 миллионов рублей. Однако фирма строительство не завершила и находится в стадии ликвидации. Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных управлений ФСБ РФ и МВД России. Вопрос об избрании меры пресечения фигурантам будет решен в ближайшее время.

https://ria.ru/20230629/volgograd-1881215492.html

россия

кемеровская область

анжеро-судженск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кемеровская область, анжеро-судженск, фсб, происшествия