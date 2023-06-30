https://ria.ru/20230630/zaderzhanie-1881352794.html
В Кузбассе задержали главу Анжеро-Судженска
В Кузбассе задержали главу Анжеро-Судженска - РИА Новости, 30.06.2023
В Кузбассе задержали главу Анжеро-Судженска
Уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, возбуждено в отношении главы кузбасского города... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:03
2023-06-30T08:03
2023-06-30T08:03
россия
кемеровская область
анжеро-судженск
фсб
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, возбуждено в отношении главы кузбасского города Анжеро-Судженска Александра Рыбалко и бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, глава города задержан, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего главы города Анжеро-Судженска и 32-летней бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление использование должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", – говорится в сообщении. По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года подозреваемые организовали заключение с коммерческой строительной фирмой 40 муниципальных контрактов для последующего приобретения квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот, инвестировав в строительство двух жилых многоквартирных домов. По условиям контрактов из городского бюджета застройщику были перечислено свыше 117 миллионов рублей. Однако фирма строительство не завершила и находится в стадии ликвидации. Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных управлений ФСБ РФ и МВД России. Вопрос об избрании меры пресечения фигурантам будет решен в ближайшее время.
https://ria.ru/20230629/volgograd-1881215492.html
россия
кемеровская область
анжеро-судженск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кемеровская область, анжеро-судженск, фсб, происшествия
Россия, Кемеровская область, Анжеро-Судженск, ФСБ, Происшествия
В Кузбассе задержали главу Анжеро-Судженска
Главу Анжеро-Судженска в Кузбассе задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости.
Уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, возбуждено в отношении главы кузбасского города Анжеро-Судженска Александра Рыбалко и бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, глава города задержан, сообщили в пресс-службе
СУСК РФ по Кемеровской области.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего главы города Анжеро-Судженска и 32-летней бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление использование должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года подозреваемые организовали заключение с коммерческой строительной фирмой 40 муниципальных контрактов для последующего приобретения квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот, инвестировав в строительство двух жилых многоквартирных домов. По условиям контрактов из городского бюджета застройщику были перечислено свыше 117 миллионов рублей. Однако фирма строительство не завершила и находится в стадии ликвидации.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных управлений ФСБ
РФ и МВД России.
Вопрос об избрании меры пресечения фигурантам будет решен в ближайшее время.
В Волгограде поймали "полицейского", справившего нужду в урну