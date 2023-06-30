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Российские военные продолжают зачистку местности у Антоновского моста

Российские военные продолжают зачистку местности у Антоновского моста - РИА Новости, 30.06.2023

Российские военные продолжают зачистку местности у Антоновского моста

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по украинским формированиям у Антоновского моста - 30 боевиков уничтожены, около десяти ранены,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:03

2023-06-30T13:03

2023-06-30T13:26

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по украинским формированиям у Антоновского моста - 30 боевиков уничтожены, около десяти ранены, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу в Telegram-канале.В четверг Сальдо заявил, что никаких плацдармов у Антоновского моста украинские войска не создали, за прошедшие двое суток артиллеристы потопили шесть лодок с 30 украинскими военными, пытавшимися высадиться у опор моста на левом берегу Днепра. "Военнослужащие группировки "Днепр" продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооружённых формирований. Сегодня нанесён удар ракетой комплекса "Искандер": 30 боевиков убиты, ещё с десяток покалечены", - написал Сальдо.По его словам, остатки украинских войск прячутся по обе стороны от моста по дачам — "боятся нос высунуть"."Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После неё спецназ группировки "Днепр" начнёт окончательную зачистку", - подчеркнул Сальдо.Как рассказал в четверг журналистам начальник штаба одного из полков ВС РФ с позывным "Белый", после разрушения Каховской ГЭС российские войска были вынуждены убрать наблюдательные посты и передовые отряды, которые находились на острове между двумя берегами у Антоновского моста.Воспользовавшись этим, противник "сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост". При этом, по словам офицера, высадки десанта на левом берегу "никогда не было": украинские боевики "находятся на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек".

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Кадры удара "Искандером" в район Антоновского моста в Херсонской области Удар "Искандером" в район Антоновского моста в Херсонской области. Видео опубликовал врио главы региона Сальдо, по его словам, уничтожены 30 украинских боевиков. 2023-06-30T13:03 true PT0M08S

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы рф, безопасность