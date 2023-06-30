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Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений - РИА Новости, 30.06.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:18 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/yugra-1881495725.html
Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений
Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений - РИА Новости, 30.06.2023
Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений
Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердила изменения в закон о господдержке инвестиционной деятельности, предусматривающие расширение перечня... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:18
2023-06-30T16:18
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
нягань
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердила изменения в закон о господдержке инвестиционной деятельности, предусматривающие расширение перечня инвестсоглашений в связи с созданием особой экономической зоны в Нягани, сообщает Фонд развития Югры на сайте. "Перечень из 11 действующих инвестиционных режимов дополнен возможностью заключения органами государственной власти автономного округа соглашений об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности. По словам директора департамента экономического развития - заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева, основанием для данного изменения послужило создание первой в Югре особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Нягань", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что планируемый объем инвестиций резидентов составит 24,6 миллиарда рублей. В качестве приоритетных отраслей определены лесопереработка, производство стройматериалов, химическая промышленность, производство нефтесервисного оборудования, хранение и логистика. Помимо этого, изменения в закон касаются расширения видов инвестиционных соглашений в части заключения договоров о комплексном развитии территории жилой и нежилой застройки, а также незастроенной территории. Для приведения в соответствие с федеральным законодательством принято решение о возможности заключения концессий без проведения конкурсных процедур. Еще одно изменение, по информации Фонда, предусматривает возможность заключения соглашений о реализации инвестпроектов, предполагающих осуществление розничной торговли на территории объектов дорожного сервиса, таких как заправки, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания и станции техобслуживания. Срок заключения таких соглашений ограничен 31 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20230614/yugra-1878169355.html
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ханты-мансийский автономный округ, нягань
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань
Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений

Фонд развития Югры: дума региона утвердила расширение перечня инвестсоглашений

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердила изменения в закон о господдержке инвестиционной деятельности, предусматривающие расширение перечня инвестсоглашений в связи с созданием особой экономической зоны в Нягани, сообщает Фонд развития Югры на сайте.
«
"Перечень из 11 действующих инвестиционных режимов дополнен возможностью заключения органами государственной власти автономного округа соглашений об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности. По словам директора департамента экономического развития - заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева, основанием для данного изменения послужило создание первой в Югре особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Нягань", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что планируемый объем инвестиций резидентов составит 24,6 миллиарда рублей. В качестве приоритетных отраслей определены лесопереработка, производство стройматериалов, химическая промышленность, производство нефтесервисного оборудования, хранение и логистика.
Помимо этого, изменения в закон касаются расширения видов инвестиционных соглашений в части заключения договоров о комплексном развитии территории жилой и нежилой застройки, а также незастроенной территории. Для приведения в соответствие с федеральным законодательством принято решение о возможности заключения концессий без проведения конкурсных процедур.
Еще одно изменение, по информации Фонда, предусматривает возможность заключения соглашений о реализации инвестпроектов, предполагающих осуществление розничной торговли на территории объектов дорожного сервиса, таких как заправки, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания и станции техобслуживания. Срок заключения таких соглашений ограничен 31 декабря 2024 года.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНягань
 
 
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