https://ria.ru/20230630/yugra-1881495725.html

Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений

Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений - РИА Новости, 30.06.2023

Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений

Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердила изменения в закон о господдержке инвестиционной деятельности, предусматривающие расширение перечня... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:18

2023-06-30T16:18

2023-06-30T16:18

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

нягань

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердила изменения в закон о господдержке инвестиционной деятельности, предусматривающие расширение перечня инвестсоглашений в связи с созданием особой экономической зоны в Нягани, сообщает Фонд развития Югры на сайте. "Перечень из 11 действующих инвестиционных режимов дополнен возможностью заключения органами государственной власти автономного округа соглашений об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности. По словам директора департамента экономического развития - заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева, основанием для данного изменения послужило создание первой в Югре особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Нягань", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что планируемый объем инвестиций резидентов составит 24,6 миллиарда рублей. В качестве приоритетных отраслей определены лесопереработка, производство стройматериалов, химическая промышленность, производство нефтесервисного оборудования, хранение и логистика. Помимо этого, изменения в закон касаются расширения видов инвестиционных соглашений в части заключения договоров о комплексном развитии территории жилой и нежилой застройки, а также незастроенной территории. Для приведения в соответствие с федеральным законодательством принято решение о возможности заключения концессий без проведения конкурсных процедур. Еще одно изменение, по информации Фонда, предусматривает возможность заключения соглашений о реализации инвестпроектов, предполагающих осуществление розничной торговли на территории объектов дорожного сервиса, таких как заправки, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания и станции техобслуживания. Срок заключения таких соглашений ограничен 31 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20230614/yugra-1878169355.html

ханты-мансийский автономный округ

нягань

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ханты-мансийский автономный округ, нягань