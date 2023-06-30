https://ria.ru/20230630/yugra-1881495725.html
Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений
Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений - РИА Новости, 30.06.2023
Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений
Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердила изменения в закон о господдержке инвестиционной деятельности, предусматривающие расширение перечня... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:18
2023-06-30T16:18
2023-06-30T16:18
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
нягань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/44/1488624435_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_9c9d44bc09a19df3a0e8ced23b30d34c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердила изменения в закон о господдержке инвестиционной деятельности, предусматривающие расширение перечня инвестсоглашений в связи с созданием особой экономической зоны в Нягани, сообщает Фонд развития Югры на сайте. "Перечень из 11 действующих инвестиционных режимов дополнен возможностью заключения органами государственной власти автономного округа соглашений об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности. По словам директора департамента экономического развития - заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева, основанием для данного изменения послужило создание первой в Югре особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Нягань", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что планируемый объем инвестиций резидентов составит 24,6 миллиарда рублей. В качестве приоритетных отраслей определены лесопереработка, производство стройматериалов, химическая промышленность, производство нефтесервисного оборудования, хранение и логистика. Помимо этого, изменения в закон касаются расширения видов инвестиционных соглашений в части заключения договоров о комплексном развитии территории жилой и нежилой застройки, а также незастроенной территории. Для приведения в соответствие с федеральным законодательством принято решение о возможности заключения концессий без проведения конкурсных процедур. Еще одно изменение, по информации Фонда, предусматривает возможность заключения соглашений о реализации инвестпроектов, предполагающих осуществление розничной торговли на территории объектов дорожного сервиса, таких как заправки, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания и станции техобслуживания. Срок заключения таких соглашений ограничен 31 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20230614/yugra-1878169355.html
ханты-мансийский автономный округ
нягань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/44/1488624435_196:0:2805:1957_1920x0_80_0_0_1f020ce60cb10a93a6c991e2ea994ca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, нягань
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань
Дума Югры утвердила расширение перечня инвестсоглашений
Фонд развития Югры: дума региона утвердила расширение перечня инвестсоглашений
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости.
Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердила изменения в закон о господдержке инвестиционной деятельности, предусматривающие расширение перечня инвестсоглашений в связи с созданием особой экономической зоны в Нягани, сообщает Фонд развития Югры на сайте
.
«
"Перечень из 11 действующих инвестиционных режимов дополнен возможностью заключения органами государственной власти автономного округа соглашений об осуществлении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности. По словам директора департамента экономического развития - заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева, основанием для данного изменения послужило создание первой в Югре особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Нягань", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что планируемый объем инвестиций резидентов составит 24,6 миллиарда рублей. В качестве приоритетных отраслей определены лесопереработка, производство стройматериалов, химическая промышленность, производство нефтесервисного оборудования, хранение и логистика.
Помимо этого, изменения в закон касаются расширения видов инвестиционных соглашений в части заключения договоров о комплексном развитии территории жилой и нежилой застройки, а также незастроенной территории. Для приведения в соответствие с федеральным законодательством принято решение о возможности заключения концессий без проведения конкурсных процедур.
Еще одно изменение, по информации Фонда, предусматривает возможность заключения соглашений о реализации инвестпроектов, предполагающих осуществление розничной торговли на территории объектов дорожного сервиса, таких как заправки, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания и станции техобслуживания. Срок заключения таких соглашений ограничен 31 декабря 2024 года.
Югра вошла в пятерку лучших регионов по формированию инвесткарты