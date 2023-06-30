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Япония частично исключила "Сахалин-1,2", "Арктик СПГ-2" из санкций - РИА Новости, 30.06.2023
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09:18 30.06.2023 (обновлено: 11:18 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/yaponiya-1881359593.html
Япония частично исключила "Сахалин-1,2", "Арктик СПГ-2" из санкций
Япония частично исключила "Сахалин-1,2", "Арктик СПГ-2" из санкций - РИА Новости, 30.06.2023
Япония частично исключила "Сахалин-1,2", "Арктик СПГ-2" из санкций
На важные для энергетической безопасности Японии проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2" не будет распространяться запрет на предоставление России... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:18
2023-06-30T11:18
япония
экономика
россия
сахалин-2
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ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. На важные для энергетической безопасности Японии проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2" не будет распространяться запрет на предоставление России архитектурных и инженерных услуг, сообщило министерство экономики Японии."На заседании правительства 26 мая были одобрены "Меры по запрету на предоставление архитектурных и инженерных услуг" на основании "Мер о замораживании активов и других мерах в отношении причастных к Российской Федерации". В связи с этим, принимая во внимание влияние на (японские - ред.) компании, присутствующие в России, приняты необходимые меры с точки зрения обеспечения стабильной работы проектов, важных для энергетической безопасности Японии", - говорится в сообщении.Министерство уточняет, что в мерах по запрету предоставления архитектурных и инженерных услуг "часть положений была скорректирована"."Операции по услугам, которые министр экономики, торговли и промышленности определил как особо необходимые для обеспечения энергобезопасности нашей страны, не являются объектом этих мер ", - уточняет документ. В конце документа дается пояснение, что такими проектами названы "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2". "Это операции по услугам, связанным с разведкой, добычей, сжижением, хранением и перевозкой нефти и природного газа, такими как на "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2", - говорится в нем.Меры вступают в силу 30 сентября. Министерство финансов Японии со своей стороны сообщает, что предоставление архитектурных, строительных и инженерных услуг будет определяться разрешительной системой.
https://ria.ru/20230630/kurily-1881351932.html
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япония, экономика, россия, сахалин-2
Япония, Экономика, Россия, Сахалин-2
Япония частично исключила "Сахалин-1,2", "Арктик СПГ-2" из санкций

Япония исключила "Сахалин-1,2", "Арктик СПГ-2" из санкций в области инженерных услуг

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. На важные для энергетической безопасности Японии проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2" не будет распространяться запрет на предоставление России архитектурных и инженерных услуг, сообщило министерство экономики Японии.
"На заседании правительства 26 мая были одобрены "Меры по запрету на предоставление архитектурных и инженерных услуг" на основании "Мер о замораживании активов и других мерах в отношении причастных к Российской Федерации". В связи с этим, принимая во внимание влияние на (японские - ред.) компании, присутствующие в России, приняты необходимые меры с точки зрения обеспечения стабильной работы проектов, важных для энергетической безопасности Японии", - говорится в сообщении.
Министерство уточняет, что в мерах по запрету предоставления архитектурных и инженерных услуг "часть положений была скорректирована".
"Операции по услугам, которые министр экономики, торговли и промышленности определил как особо необходимые для обеспечения энергобезопасности нашей страны, не являются объектом этих мер ", - уточняет документ. В конце документа дается пояснение, что такими проектами названы "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2". "Это операции по услугам, связанным с разведкой, добычей, сжижением, хранением и перевозкой нефти и природного газа, такими как на "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2", - говорится в нем.
Меры вступают в силу 30 сентября. Министерство финансов Японии со своей стороны сообщает, что предоставление архитектурных, строительных и инженерных услуг будет определяться разрешительной системой.
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ЯпонияЭкономикаРоссияСахалин-2
 
 
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