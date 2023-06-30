https://ria.ru/20230630/yaponiya-1881359593.html

Япония частично исключила "Сахалин-1,2", "Арктик СПГ-2" из санкций

Япония частично исключила "Сахалин-1,2", "Арктик СПГ-2" из санкций - РИА Новости, 30.06.2023

Япония частично исключила "Сахалин-1,2", "Арктик СПГ-2" из санкций

На важные для энергетической безопасности Японии проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2" не будет распространяться запрет на предоставление России... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:18

2023-06-30T09:18

2023-06-30T11:18

япония

экономика

россия

сахалин-2

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ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. На важные для энергетической безопасности Японии проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2" не будет распространяться запрет на предоставление России архитектурных и инженерных услуг, сообщило министерство экономики Японии."На заседании правительства 26 мая были одобрены "Меры по запрету на предоставление архитектурных и инженерных услуг" на основании "Мер о замораживании активов и других мерах в отношении причастных к Российской Федерации". В связи с этим, принимая во внимание влияние на (японские - ред.) компании, присутствующие в России, приняты необходимые меры с точки зрения обеспечения стабильной работы проектов, важных для энергетической безопасности Японии", - говорится в сообщении.Министерство уточняет, что в мерах по запрету предоставления архитектурных и инженерных услуг "часть положений была скорректирована"."Операции по услугам, которые министр экономики, торговли и промышленности определил как особо необходимые для обеспечения энергобезопасности нашей страны, не являются объектом этих мер ", - уточняет документ. В конце документа дается пояснение, что такими проектами названы "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2". "Это операции по услугам, связанным с разведкой, добычей, сжижением, хранением и перевозкой нефти и природного газа, такими как на "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2", - говорится в нем.Меры вступают в силу 30 сентября. Министерство финансов Японии со своей стороны сообщает, что предоставление архитектурных, строительных и инженерных услуг будет определяться разрешительной системой.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

япония, экономика, россия, сахалин-2