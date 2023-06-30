https://ria.ru/20230630/yaponiya-1881344462.html

Япония гарантировала выделение Всемирным банком займа для Украины

Япония гарантировала выделение Всемирным банком займа для Украины - РИА Новости, 30.06.2023

Япония гарантировала выделение Всемирным банком займа для Украины

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T04:25

2023-06-30T04:25

2023-06-30T04:25

украина

япония

киев

сергей марченко

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии, говорится в заявлении международной организации. Еще в апреле исполнительный директор по Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин в интервью РИА Новости заявлял, что собственные возможности Всемирного банка финансировать Украину за счет кредитных средств практически исчерпаны. Маршавин уточнял, что банк продолжит участвовать в оказании помощи Киеву, выступая в основном в качестве посредника и координатора, предоставляемой главным образом западными донорами. "Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил 1,5 миллиарда долларов займа по облегчению и восстановлению Украины. Этот займ гарантирован правительством Японии", - указано в опубликованном сообщении Всемирного банка. Отмечается, что выделяемые деньги пойдут на помощь бедным слоям населения и вынужденным переселенцам, поддержку реформ для увеличения прозрачности и ответственности расходования государственных средств, а также для "помощи в улучшении функционирования рынков". В четверг министерство финансов Украины также сообщило, что Киев получил через Целевой фонд доноров Всемирного банка новые гранты в размере 1,215 миллиарда долларов от США и Финляндии. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1881342349.html

https://ria.ru/20230630/aktivy-1881341634.html

украина

япония

киев

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украина, япония, киев, сергей марченко, всемирный банк