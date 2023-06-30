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Япония гарантировала выделение Всемирным банком займа для Украины - РИА Новости, 30.06.2023
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04:25 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/yaponiya-1881344462.html
Япония гарантировала выделение Всемирным банком займа для Украины
Япония гарантировала выделение Всемирным банком займа для Украины - РИА Новости, 30.06.2023
Япония гарантировала выделение Всемирным банком займа для Украины
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T04:25
2023-06-30T04:25
украина
япония
киев
сергей марченко
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии, говорится в заявлении международной организации. Еще в апреле исполнительный директор по Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин в интервью РИА Новости заявлял, что собственные возможности Всемирного банка финансировать Украину за счет кредитных средств практически исчерпаны. Маршавин уточнял, что банк продолжит участвовать в оказании помощи Киеву, выступая в основном в качестве посредника и координатора, предоставляемой главным образом западными донорами. "Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил 1,5 миллиарда долларов займа по облегчению и восстановлению Украины. Этот займ гарантирован правительством Японии", - указано в опубликованном сообщении Всемирного банка. Отмечается, что выделяемые деньги пойдут на помощь бедным слоям населения и вынужденным переселенцам, поддержку реформ для увеличения прозрачности и ответственности расходования государственных средств, а также для "помощи в улучшении функционирования рынков". В четверг министерство финансов Украины также сообщило, что Киев получил через Целевой фонд доноров Всемирного банка новые гранты в размере 1,215 миллиарда долларов от США и Финляндии. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881342349.html
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украина, япония, киев, сергей марченко, всемирный банк
Украина, Япония, Киев, Сергей Марченко, Всемирный банк
Япония гарантировала выделение Всемирным банком займа для Украины

Япония гарантировала выделение Всемирным банком займа в 1,5 миллиарда долларов для Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии, говорится в заявлении международной организации.
Еще в апреле исполнительный директор по Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин в интервью РИА Новости заявлял, что собственные возможности Всемирного банка финансировать Украину за счет кредитных средств практически исчерпаны. Маршавин уточнял, что банк продолжит участвовать в оказании помощи Киеву, выступая в основном в качестве посредника и координатора, предоставляемой главным образом западными донорами.
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"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил 1,5 миллиарда долларов займа по облегчению и восстановлению Украины. Этот займ гарантирован правительством Японии", - указано в опубликованном сообщении Всемирного банка.
Отмечается, что выделяемые деньги пойдут на помощь бедным слоям населения и вынужденным переселенцам, поддержку реформ для увеличения прозрачности и ответственности расходования государственных средств, а также для "помощи в улучшении функционирования рынков".
В четверг министерство финансов Украины также сообщило, что Киев получил через Целевой фонд доноров Всемирного банка новые гранты в размере 1,215 миллиарда долларов от США и Финляндии.
Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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