О женственности, а не вожде: как преобразовали усадьбу в Горках Ленинских

Если первый зал выставки рассказывает о Зинаиде Морозовой, то второй – о драматической судьбе ее дочери, Марии Саввишны.

"У нее очень грустная судьба. Она танцевала, пела, все делала плохо. После развода немного сошла с ума и в итоге утонула в Оке. Но она много времени проводила в Амбрамцевском художественном кружке", – рассказала Багдасарова, обращаясь к гостям выставки и поясняя, почему участие музея "Абрамцево" в создании последнего зала настолько ценно.