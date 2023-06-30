О женственности, а не вожде: как преобразовали усадьбу в Горках Ленинских

Выставка "Пальмы и розы Зинаиды Морозовой" проходит в музее-заповеднике "Горки Ленинские". Она посвящена последней дореволюционной владелице усадьбы Зинаиде Григорьевне Морозовой (1867-1947), вдове легендарного мецената Саввы Морозова, и старшей из ее дочерей Марии Саввишне Морозовой (1890-1934).
Выставка "Пальмы и розы Зинаиды Морозовой" проходит в музее-заповеднике "Горки Ленинские". Она посвящена последней дореволюционной владелице усадьбы Зинаиде Григорьевне Морозовой (1867-1947), вдове легендарного мецената Саввы Морозова, и старшей из ее дочерей Марии Саввишне Морозовой (1890-1934).
Главной вдохновительницей и создательницей выставки стала писательница, искусствовед, арт-критик Софья Багдасарова. Она же провела экскурсию для гостей.
"Усадьба Горки – место, которое на протяжении последних десятилетий ассоциировалось с одним из главных мужчин в истории России – Лениным. Я очень рада, что мне дали вернуть в эту усадьбу немного женственности. Здесь на самом деле все очень изящно и красиво", – пояснила на церемонии открытия Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.
Главной вдохновительницей и создательницей выставки стала писательница, искусствовед, арт-критик Софья Багдасарова. Она же провела экскурсию для гостей.
"Усадьба Горки – место, которое на протяжении последних десятилетий ассоциировалось с одним из главных мужчин в истории России – Лениным. Я очень рада, что мне дали вернуть в эту усадьбу немного женственности. Здесь на самом деле все очень изящно и красиво", – пояснила на церемонии открытия Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.
После Революции многие предметы роскоши отправились в музеи, но некоторые предметы, прежде всего, фарфор, остался в Горках и пережил все бурные события XX века.
После Революции многие предметы роскоши отправились в музеи, но некоторые предметы, прежде всего, фарфор, остался в Горках и пережил все бурные события XX века.
"Во времена Зинаиды Морозовой усадьба была полна роз, а оранжерея – пальм, причем на лето их выносили на улицу", – рассказала куратор выставки Софья Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.
Поэтому открытие экспозиции ознаменовалось возрождением знаменитого розария Морозовой в центре усадьбы.
"Во времена Зинаиды Морозовой усадьба была полна роз, а оранжерея – пальм, причем на лето их выносили на улицу", – рассказала куратор выставки Софья Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.
Поэтому открытие экспозиции ознаменовалось возрождением знаменитого розария Морозовой в центре усадьбы.
Посетители своими руками смогли посадить первые кустовые розы перед главным зданием усадьбы, тем самым отдав дань памяти знаменитой владелице и ее дочери.
Посетители своими руками смогли посадить первые кустовые розы перед главным зданием усадьбы, тем самым отдав дань памяти знаменитой владелице и ее дочери.
Кроме подлинных предметов Морозовых, на выставке были и вещи, которые не принадлежали ни Зинаиде, ни ее дочери – например, платья.
Кроме подлинных предметов Морозовых, на выставке были и вещи, которые не принадлежали ни Зинаиде, ни ее дочери – например, платья.
"Киностудия Горького предоставила нам пять костюмов. С помощью них мы постарались представить и показать, как, вероятно, одевалась Зинаида", – рассказала Софья Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.
"Киностудия Горького предоставила нам пять костюмов. С помощью них мы постарались представить и показать, как, вероятно, одевалась Зинаида", – рассказала Софья Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.
Особое место занимают ткани с цветочным принтом – ведь один из трех мужей Зинаиды, знаменитый меценат Савва Морозов, поднял свое состояние именно на изготовлении тканей.
Особое место занимают ткани с цветочным принтом – ведь один из трех мужей Зинаиды, знаменитый меценат Савва Морозов, поднял свое состояние именно на изготовлении тканей.
Всего в экспозиции представлено 400 экспонатов: произведения живописи и графики Михаила Врубеля, Константина Коровина, Василия и Елены Поленовых, Марии Якунчиковой, Константина Юона и других художников из музейных и частных собраний: музея "Горки Ленинские", природного музея-заповедника В. Д. Поленова, музея-заповедника "Абрамцево"; Ярославского художественного музея, Музея русского импрессионизма, музея МХАТ и многих других.
Всего в экспозиции представлено 400 экспонатов: произведения живописи и графики Михаила Врубеля, Константина Коровина, Василия и Елены Поленовых, Марии Якунчиковой, Константина Юона и других художников из музейных и частных собраний: музея "Горки Ленинские", природного музея-заповедника В. Д. Поленова, музея-заповедника "Абрамцево"; Ярославского художественного музея, Музея русского импрессионизма, музея МХАТ и многих других.
Экспонаты предоставили такие коллекционеры, как Ильдар Галеев, Сергей Подстаницкий, Кирилл Алексеев, Марьяна Скуратовская.
Экспонаты предоставили такие коллекционеры, как Ильдар Галеев, Сергей Подстаницкий, Кирилл Алексеев, Марьяна Скуратовская.
Если первый зал выставки рассказывает о Зинаиде Морозовой, то второй – о драматической судьбе ее дочери, Марии Саввишны.
"У нее очень грустная судьба. Она танцевала, пела, все делала плохо. После развода немного сошла с ума и в итоге утонула в Оке. Но она много времени проводила в Амбрамцевском художественном кружке", – рассказала Багдасарова, обращаясь к гостям выставки и поясняя, почему участие музея "Абрамцево" в создании последнего зала настолько ценно.
Если первый зал выставки рассказывает о Зинаиде Морозовой, то второй – о драматической судьбе ее дочери, Марии Саввишны.
"У нее очень грустная судьба. Она танцевала, пела, все делала плохо. После развода немного сошла с ума и в итоге утонула в Оке. Но она много времени проводила в Амбрамцевском художественном кружке", – рассказала Багдасарова, обращаясь к гостям выставки и поясняя, почему участие музея "Абрамцево" в создании последнего зала настолько ценно.
"Зинаида Морозова очень любила себя окружать прекрасными вещами – пальмами, фарфором, розами и золотом. Это была женщина, которая жила в мире кукол Барби до изобретения кукол Барби", – отметила Багдасарова.
По словам куратора, создатели выставки попытались показать этот "волшебный мир, который хочется унести с собой в сердце".
"Но пальмы, помимо того, что они красивые, стали символом мученичества, смерти и воскресения", – добавила Софья Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.
Поэтому заканчивается экспозиция на необыкновенных работах, в которых присутствует мотив смерти. При этом и его окружают розы.
"Зинаида Морозова очень любила себя окружать прекрасными вещами – пальмами, фарфором, розами и золотом. Это была женщина, которая жила в мире кукол Барби до изобретения кукол Барби", – отметила Багдасарова.
По словам куратора, создатели выставки попытались показать этот "волшебный мир, который хочется унести с собой в сердце".
"Но пальмы, помимо того, что они красивые, стали символом мученичества, смерти и воскресения", – добавила Софья Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.
Поэтому заканчивается экспозиция на необыкновенных работах, в которых присутствует мотив смерти. При этом и его окружают розы.