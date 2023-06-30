Рейтинг@Mail.ru
О женственности, а не вожде: как преобразовали усадьбу в Горках Ленинских - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:00 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/vystavka-1880406379.html
О женственности, а не вожде: как преобразовали усадьбу в Горках Ленинских
О женственности, а не вожде: как преобразовали усадьбу в Горках Ленинских - РИА Новости, 30.06.2023
О женственности, а не вожде: как преобразовали усадьбу в Горках Ленинских
Экспозиция "Пальмы и розы Зинаиды Морозовой" погружает зрителей в мир дореволюционной России – с ее усадьбами, музыкой и красотой. О том, куда поехать в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:00
2023-06-30T07:00
фото
культура
михаил врубель
константин коровин
горки ленинские
горки ленинские (музей)
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880397018_122:390:3069:2048_1920x0_80_0_0_ba9653bab27989992927d6dc6f78bed1.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Экспозиция "Пальмы и розы Зинаиды Морозовой" погружает зрителей в мир дореволюционной России – с ее усадьбами, музыкой и красотой. О том, куда поехать в выходные в Подмосковье и где найти самые интересные экспонаты, – в фотоленте РИА Новости.
горки ленинские
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Татьяна Рыжкова
Татьяна Рыжкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880397018_241:83:2861:2048_1920x0_80_0_0_8135800eee1b906e435e31fc0c6f55c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, михаил врубель, константин коровин, горки ленинские, горки ленинские (музей), куда поехать в выходные, куда поехать, усадьба
Фото, Культура, Михаил Врубель, Константин Коровин, Горки Ленинские, Горки Ленинские (музей), куда поехать в выходные, куда поехать, Усадьба

О женственности, а не вожде: как преобразовали усадьбу в Горках Ленинских

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Экспозиция "Пальмы и розы Зинаиды Морозовой" погружает зрителей в мир дореволюционной России – с ее усадьбами, музыкой и красотой. О том, куда поехать в выходные в Подмосковье и где найти самые интересные экспонаты, – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Выставка "Пальмы и розы Зинаиды Морозовой" проходит в музее-заповеднике "Горки Ленинские". Она посвящена последней дореволюционной владелице усадьбы Зинаиде Григорьевне Морозовой (1867-1947), вдове легендарного мецената Саввы Морозова, и старшей из ее дочерей Марии Саввишне Морозовой (1890-1934).

Участники выставки Пальмы и розы Зинаиды Морозовой в музее-заповеднике Горки Ленинские

Выставка "Пальмы и розы Зинаиды Морозовой" проходит в музее-заповеднике "Горки Ленинские". Она посвящена последней дореволюционной владелице усадьбы Зинаиде Григорьевне Морозовой (1867-1947), вдове легендарного мецената Саввы Морозова, и старшей из ее дочерей Марии Саввишне Морозовой (1890-1934).

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Главной вдохновительницей и создательницей выставки стала писательница, искусствовед, арт-критик Софья Багдасарова. Она же провела экскурсию для гостей.

"Усадьба Горки – место, которое на протяжении последних десятилетий ассоциировалось с одним из главных мужчин в истории России – Лениным. Я очень рада, что мне дали вернуть в эту усадьбу немного женственности. Здесь на самом деле все очень изящно и красиво", – пояснила на церемонии открытия Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.

Писательница, искусствовед, арт-критик Софья Багдасарова на выставке Пальмы и розы Зинаиды Морозовой в музее-заповеднике Горки Ленинские

Главной вдохновительницей и создательницей выставки стала писательница, искусствовед, арт-критик Софья Багдасарова. Она же провела экскурсию для гостей.

"Усадьба Горки – место, которое на протяжении последних десятилетий ассоциировалось с одним из главных мужчин в истории России – Лениным. Я очень рада, что мне дали вернуть в эту усадьбу немного женственности. Здесь на самом деле все очень изящно и красиво", – пояснила на церемонии открытия Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

После Революции многие предметы роскоши отправились в музеи, но некоторые предметы, прежде всего, фарфор, остался в Горках и пережил все бурные события XX века.

Посетительница на выставке Пальмы и розы Зинаиды Морозовой в музее-заповеднике Горки Ленинские

После Революции многие предметы роскоши отправились в музеи, но некоторые предметы, прежде всего, фарфор, остался в Горках и пережил все бурные события XX века.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"Во времена Зинаиды Морозовой усадьба была полна роз, а оранжерея – пальм, причем на лето их выносили на улицу", – рассказала куратор выставки Софья Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.

Поэтому открытие экспозиции ознаменовалось возрождением знаменитого розария Морозовой в центре усадьбы.

Посетители на выставке Пальмы и розы Зинаиды Морозовой в музее-заповеднике Горки Ленинские

"Во времена Зинаиды Морозовой усадьба была полна роз, а оранжерея – пальм, причем на лето их выносили на улицу", – рассказала куратор выставки Софья Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.

Поэтому открытие экспозиции ознаменовалось возрождением знаменитого розария Морозовой в центре усадьбы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Посетители своими руками смогли посадить первые кустовые розы перед главным зданием усадьбы, тем самым отдав дань памяти знаменитой владелице и ее дочери.

Посетительницы сажают кустовые розы в музее-заповеднике Горки Ленинские

Посетители своими руками смогли посадить первые кустовые розы перед главным зданием усадьбы, тем самым отдав дань памяти знаменитой владелице и ее дочери.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Кроме подлинных предметов Морозовых, на выставке были и вещи, которые не принадлежали ни Зинаиде, ни ее дочери – например, платья.

Посетитель на выставке Пальмы и розы Зинаиды Морозовой в музее-заповеднике Горки Ленинские

Кроме подлинных предметов Морозовых, на выставке были и вещи, которые не принадлежали ни Зинаиде, ни ее дочери – например, платья.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"Киностудия Горького предоставила нам пять костюмов. С помощью них мы постарались представить и показать, как, вероятно, одевалась Зинаида", – рассказала Софья Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.

Посетительница на выставке Пальмы и розы Зинаиды Морозовой в музее-заповеднике Горки Ленинские

"Киностудия Горького предоставила нам пять костюмов. С помощью них мы постарались представить и показать, как, вероятно, одевалась Зинаида", – рассказала Софья Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Особое место занимают ткани с цветочным принтом – ведь один из трех мужей Зинаиды, знаменитый меценат Савва Морозов, поднял свое состояние именно на изготовлении тканей.

Посетители на выставке Пальмы и розы Зинаиды Морозовой в музее-заповеднике Горки Ленинские

Особое место занимают ткани с цветочным принтом – ведь один из трех мужей Зинаиды, знаменитый меценат Савва Морозов, поднял свое состояние именно на изготовлении тканей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего в экспозиции представлено 400 экспонатов: произведения живописи и графики Михаила Врубеля, Константина Коровина, Василия и Елены Поленовых, Марии Якунчиковой, Константина Юона и других художников из музейных и частных собраний: музея "Горки Ленинские", природного музея-заповедника В. Д. Поленова, музея-заповедника "Абрамцево"; Ярославского художественного музея, Музея русского импрессионизма, музея МХАТ и многих других.

Посетители на выставке Пальмы и розы Зинаиды Морозовой в музее-заповеднике Горки Ленинские

Всего в экспозиции представлено 400 экспонатов: произведения живописи и графики Михаила Врубеля, Константина Коровина, Василия и Елены Поленовых, Марии Якунчиковой, Константина Юона и других художников из музейных и частных собраний: музея "Горки Ленинские", природного музея-заповедника В. Д. Поленова, музея-заповедника "Абрамцево"; Ярославского художественного музея, Музея русского импрессионизма, музея МХАТ и многих других.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Экспонаты предоставили такие коллекционеры, как Ильдар Галеев, Сергей Подстаницкий, Кирилл Алексеев, Марьяна Скуратовская.

Ваза и прибор письменный на выставке Пальмы и розы Зинаиды Морозовой в музее-заповеднике Горки Ленинские

Экспонаты предоставили такие коллекционеры, как Ильдар Галеев, Сергей Подстаницкий, Кирилл Алексеев, Марьяна Скуратовская.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Если первый зал выставки рассказывает о Зинаиде Морозовой, то второй – о драматической судьбе ее дочери, Марии Саввишны.

"У нее очень грустная судьба. Она танцевала, пела, все делала плохо. После развода немного сошла с ума и в итоге утонула в Оке. Но она много времени проводила в Амбрамцевском художественном кружке", – рассказала Багдасарова, обращаясь к гостям выставки и поясняя, почему участие музея "Абрамцево" в создании последнего зала настолько ценно.

Посетительница на выставке Пальмы и розы Зинаиды Морозовой в музее-заповеднике Горки Ленинские

Если первый зал выставки рассказывает о Зинаиде Морозовой, то второй – о драматической судьбе ее дочери, Марии Саввишны.

"У нее очень грустная судьба. Она танцевала, пела, все делала плохо. После развода немного сошла с ума и в итоге утонула в Оке. Но она много времени проводила в Амбрамцевском художественном кружке", – рассказала Багдасарова, обращаясь к гостям выставки и поясняя, почему участие музея "Абрамцево" в создании последнего зала настолько ценно.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"Зинаида Морозова очень любила себя окружать прекрасными вещами – пальмами, фарфором, розами и золотом. Это была женщина, которая жила в мире кукол Барби до изобретения кукол Барби", – отметила Багдасарова.

По словам куратора, создатели выставки попытались показать этот "волшебный мир, который хочется унести с собой в сердце".

"Но пальмы, помимо того, что они красивые, стали символом мученичества, смерти и воскресения", – добавила Софья Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.

Поэтому заканчивается экспозиция на необыкновенных работах, в которых присутствует мотив смерти. При этом и его окружают розы.

Выставка Пальмы и розы Зинаиды Морозовой в музее-заповеднике Горки Ленинские

"Зинаида Морозова очень любила себя окружать прекрасными вещами – пальмами, фарфором, розами и золотом. Это была женщина, которая жила в мире кукол Барби до изобретения кукол Барби", – отметила Багдасарова.

По словам куратора, создатели выставки попытались показать этот "волшебный мир, который хочется унести с собой в сердце".

"Но пальмы, помимо того, что они красивые, стали символом мученичества, смерти и воскресения", – добавила Софья Багдасарова, обращаясь к гостям выставки.

Поэтому заканчивается экспозиция на необыкновенных работах, в которых присутствует мотив смерти. При этом и его окружают розы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
КультураФотоМихаил ВрубельКонстантин КоровинГорки ЛенинскиеГорки Ленинские (музей)куда поехать в выходныекуда поехатьУсадьба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала