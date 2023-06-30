https://ria.ru/20230630/vyplata-1881375674.html

Переселенцы в Кузбассе получат 200 тысяч рублей при трудоустройстве

Переселенцы в Кузбассе получат 200 тысяч рублей при трудоустройстве - РИА Новости, 30.06.2023

Переселенцы в Кузбассе получат 200 тысяч рублей при трудоустройстве

В Кузбассе ввели единовременную выплату в 200 тысяч рублей при переселении и трудоустройстве жителей других регионов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:36

2023-06-30T10:36

2023-06-30T10:36

общество

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. В Кузбассе ввели единовременную выплату в 200 тысяч рублей при переселении и трудоустройстве жителей других регионов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей смогут получить зарегистрированные в органах службы занятости безработные и ищущие работу жители других регионов, которые готовы переехать в Кузбасс и трудоустроиться. Чтобы получить выплату, заявителю нужно найти работу, обратившись в Центр занятости в своем регионе за услугой по содействию гражданам в переезде и переселении. После этого необходимо выбрать вариант трудоустройства и заключить с отправляющим центром занятости договор о переселении. Выплату получат только те соискатели, которые устроились на постоянную работу", – говорится в сообщении. "В Кузбассе создана и действует целая система мер, направленная на поддержку жителей региона. В то же время мы готовы поддержать тех, кто хочет переехать к нам, жить здесь и работать. Поэтому предусмотрели для таких граждан единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Мы заинтересованы в привлечении востребованных специалистов, которые будут развивать экономику региона", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что для получения денежной выплаты необходимо, чтобы работодатель осуществлял деятельность на территории Кузбасса и его основной вид деятельности соответствовал перечню, установленному правительством региона: сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающее производство и строительство, деятельность в области информации и связи, образования, здравоохранения, социальных услуг и в других сферах. Обратиться в центр занятости населения на территории Кузбасса за получением финансовой поддержки необходимо не позднее одного года со дня трудоустройства, предоставив пакет документов. С подробной информацией о порядке и условиях оказания финансовой поддержки можно ознакомиться на портале минтруда Кузбасса.

https://ria.ru/20230215/pereselentsy-1852240901.html

https://ria.ru/20230602/trudoustroystvo-1875695403.html

кемеровская область

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общество, сергей цивилев, кемеровская область