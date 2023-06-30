https://ria.ru/20230630/vyplata-1881375674.html
Переселенцы в Кузбассе получат 200 тысяч рублей при трудоустройстве
Переселенцы в Кузбассе получат 200 тысяч рублей при трудоустройстве - РИА Новости, 30.06.2023
Переселенцы в Кузбассе получат 200 тысяч рублей при трудоустройстве
В Кузбассе ввели единовременную выплату в 200 тысяч рублей при переселении и трудоустройстве жителей других регионов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:36
2023-06-30T10:36
2023-06-30T10:36
общество
сергей цивилев
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881374873_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_86f635df0df6dc5e0caaeb8810cde3f7.jpg
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. В Кузбассе ввели единовременную выплату в 200 тысяч рублей при переселении и трудоустройстве жителей других регионов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей смогут получить зарегистрированные в органах службы занятости безработные и ищущие работу жители других регионов, которые готовы переехать в Кузбасс и трудоустроиться. Чтобы получить выплату, заявителю нужно найти работу, обратившись в Центр занятости в своем регионе за услугой по содействию гражданам в переезде и переселении. После этого необходимо выбрать вариант трудоустройства и заключить с отправляющим центром занятости договор о переселении. Выплату получат только те соискатели, которые устроились на постоянную работу", – говорится в сообщении. "В Кузбассе создана и действует целая система мер, направленная на поддержку жителей региона. В то же время мы готовы поддержать тех, кто хочет переехать к нам, жить здесь и работать. Поэтому предусмотрели для таких граждан единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Мы заинтересованы в привлечении востребованных специалистов, которые будут развивать экономику региона", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что для получения денежной выплаты необходимо, чтобы работодатель осуществлял деятельность на территории Кузбасса и его основной вид деятельности соответствовал перечню, установленному правительством региона: сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающее производство и строительство, деятельность в области информации и связи, образования, здравоохранения, социальных услуг и в других сферах. Обратиться в центр занятости населения на территории Кузбасса за получением финансовой поддержки необходимо не позднее одного года со дня трудоустройства, предоставив пакет документов. С подробной информацией о порядке и условиях оказания финансовой поддержки можно ознакомиться на портале минтруда Кузбасса.
https://ria.ru/20230215/pereselentsy-1852240901.html
https://ria.ru/20230602/trudoustroystvo-1875695403.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881374873_76:0:833:568_1920x0_80_0_0_9d4f62a5b9d47b3232d079ea80e7f93c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей цивилев, кемеровская область
Общество, Сергей Цивилев, Кемеровская область
Переселенцы в Кузбассе получат 200 тысяч рублей при трудоустройстве
В Кузбассе ввели выплату в 200 тысяч рублей при трудоустройстве для переселенцев
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости.
В Кузбассе ввели единовременную выплату в 200 тысяч рублей при переселении и трудоустройстве жителей других регионов, сообщает пресс-служба
правительства региона.
"Единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей смогут получить зарегистрированные в органах службы занятости безработные и ищущие работу жители других регионов, которые готовы переехать в Кузбасс и трудоустроиться. Чтобы получить выплату, заявителю нужно найти работу, обратившись в Центр занятости в своем регионе за услугой по содействию гражданам в переезде и переселении. После этого необходимо выбрать вариант трудоустройства и заключить с отправляющим центром занятости договор о переселении. Выплату получат только те соискатели, которые устроились на постоянную работу", – говорится в сообщении.
Путин поблагодарил жителей России, помогающих вынужденным переселенцам
"В Кузбассе создана и действует целая система мер, направленная на поддержку жителей региона. В то же время мы готовы поддержать тех, кто хочет переехать к нам, жить здесь и работать. Поэтому предусмотрели для таких граждан единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Мы заинтересованы в привлечении востребованных специалистов, которые будут развивать экономику региона", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева
.
Отмечается, что для получения денежной выплаты необходимо, чтобы работодатель осуществлял деятельность на территории Кузбасса и его основной вид деятельности соответствовал перечню, установленному правительством региона: сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающее производство и строительство, деятельность в области информации и связи, образования, здравоохранения, социальных услуг и в других сферах.
Обратиться в центр занятости населения на территории Кузбасса за получением финансовой поддержки необходимо не позднее одного года со дня трудоустройства, предоставив пакет документов. С подробной информацией о порядке и условиях оказания финансовой поддержки можно ознакомиться на портале минтруда Кузбасса.
Возможности помощи в трудоустройстве для жителей новых регионов расширятся