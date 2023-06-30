https://ria.ru/20230630/vstrecha-1881447415.html

Патриарх Кирилл и кардинал Дзуппи обсудили инициативы по Украине

Патриарх Кирилл и кардинал Дзуппи обсудили инициативы по Украине - РИА Новости, 30.06.2023

Патриарх Кирилл и кардинал Дзуппи обсудили инициативы по Украине

Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи на встрече в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом обсудил... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:00

2023-06-30T14:00

2023-06-30T14:32

москва

ватикан

украина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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ВАТИКАН, 30 июн – РИА Новости. Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи на встрече в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом обсудил гуманитарные шаги, которые могут облегчить поиск мирного разрешения конфликта на Украине, сообщила служба печати Святого престола."Он (Дзуппи) провел плодотворную встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которому передал привет Святого отца (папы Франциска – ред.) и с которым также обсудил гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению", - говорится в коммюнике.Результаты двухдневной поездки кардинала Дзуппи будут представлены папе Римскому, отмечается в сообщении."Результаты визита будут доведены до сведения папы с учетом дальнейших шагов, которые необходимо предпринять как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к миру", - сообщил Ватикан.Трехдневная миссия Дзуппи в Москве была "направлена на выявление гуманитарных инициатив, которые могут открыть пути к достижению мира". В ходе встреч с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой "особо подчеркивался гуманитарный аспект инициативы, а также необходимость суметь добиться столь желанного мира", сообщила служба печати.Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру".Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".

https://ria.ru/20230629/obschestvo-1881143346.html

https://ria.ru/20230629/ukraina-1881204274.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, ватикан, украина, патриарх кирилл (владимир гундяев)