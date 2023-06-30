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Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС

Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС

Восстановление Каховской ГЭС займет какое-то время, этим занимаются, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:04

2023-06-30T12:04

2023-06-30T12:21

сергей лавров

россия

новая каховка

херсонская область

владимир путин

сергей шойгу

запорожская аэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. Восстановление Каховской ГЭС займет какое-то время, этим занимаются, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Непосредственно ущерб для жилых построек, заводов, гражданского сектора - он должен быть достаточно оперативно ликвидирован, но восстановление самой плотины займет какое-то время, этим занимаются", - сказал министр в пятницу на брифинге.Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район контрнаступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС, отмечал, что угрозы провокаций со стороны украинского режима постоянны, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.

россия

новая каховка

херсонская область

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