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Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС
Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС - РИА Новости, 30.06.2023
Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС
Восстановление Каховской ГЭС займет какое-то время, этим занимаются, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:04
2023-06-30T12:04
2023-06-30T12:21
сергей лавров
россия
новая каховка
херсонская область
владимир путин
сергей шойгу
запорожская аэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. Восстановление Каховской ГЭС займет какое-то время, этим занимаются, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Непосредственно ущерб для жилых построек, заводов, гражданского сектора - он должен быть достаточно оперативно ликвидирован, но восстановление самой плотины займет какое-то время, этим занимаются", - сказал министр в пятницу на брифинге.Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район контрнаступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС, отмечал, что угрозы провокаций со стороны украинского режима постоянны, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.
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сергей лавров, россия, новая каховка, херсонская область , владимир путин, сергей шойгу, запорожская аэс, разрушение каховской гэс
Сергей Лавров, Россия, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Путин, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС
Глава МИД Лавров заявил, что восстановление Каховской ГЭС займет какое-то время