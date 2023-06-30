https://ria.ru/20230630/vodosnabzhenie-1881339968.html

В Совгавани Хабаровского края реконструируют изношенные сети водоснабжения

В Совгавани Хабаровского края реконструируют изношенные сети водоснабжения - РИА Новости, 30.06.2023

В Совгавани Хабаровского края реконструируют изношенные сети водоснабжения

В городе Советская Гавань Хабаровского края реконструируют сети водоснабжения, износ коммуникаций достиг более 80%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T02:40

2023-06-30T02:40

2023-06-30T14:47

хабаровский край

михаил дегтярев

советская гавань

ванино

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. В городе Советская Гавань Хабаровского края реконструируют сети водоснабжения, износ коммуникаций достиг более 80%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона с рабочей поездкой отправился в Советско-Гаванский и Ванинский районы региона. В течение двух дней в планах губернатора - проинспектировать ход реализации нацпроектов, посещение объектов социальной инфраструктуры, энергетики и ЖКХ, проведение расширенного заседания краевого правительства. "В городе Советская Гавань, где никогда не проводился ремонт сетей водоснабжения, мы начали их реконструкцию. Износ сетей к этому моменту достиг отметку в 80%, а на некоторых участках и все 95%. Реконструкция стала возможной благодаря масштабной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением заемных средств Фонда национального благосостояния... Хабаровский край выполнил все условия и получил заем. Стоимость всего проекта составила более 590 миллионов рублей. Работы стартовали в марте", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он отметил, что сложность проекта состояла в том, чтобы синхронизировать работы по замене труб 1976 года на площади Победы и работы по благоустройству этой площади по проекту формирования комфортной городской среды. "Сейчас темп работ наращивается. Задачи проекта будут выполнены в установленные сроки. Масштабная замена сетей водоснабжения в Советской Гавани позволит обеспечить качественной коммунальной услугой порядка 15 тысяч человек", - указал губернатор. Глава региона посетил в районном центре стадион "Спартак". Реконструкция сооружения началась с 2019 году, сегодня объект законсервирован. Губернатор дал поручение администрации района произвести окончательные расчеты стоимости завершения строительства и подготовить обращение в правительство края на выделение дотации. Кроме того, Дегтярев проинспектировал ход реконструкции площади Победы с обустройством парка имени Императора Николая. Реализация инициативы рассчитана на 2022-2023 годы. Почти 117 миллионов рублей направлено на благоустройство площади и парка. Уже в этом году жители города смогут комфортно отдохнуть на территории более чем 24,5 тысячи "квадратов". Глава региона также оценил обновленную автодорогу, соединяющую Советскую Гавань с рабочим посёлком Ванино. Она входит в опорную сеть дорог России. За 2021-2022 годы на приведение ее в нормативное состояние направлено 1,4 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета 439 миллионов, уточнил Дегтярев. "Нас поддержал в этом вопросе президент России Владимир Владимирович Путин, когда в январе 2022 года подписал мое письмо и согласовал наши планы по ремонту дороги. В этом году планируем выделить еще 404 миллиона рублей, большая часть из которых (392 миллиона) – это средства федерального бюджета. А также сделаем все восемь мостов по дороге. Самый протяженный - через реку Хадя - отремонтирован в 2022-м", - сообщил губернатор. По его словам, при проведении ремонта была применена новая технология. Инновационные методы позволили повысить прочность автодороги и сократить заявленные сроки. Сейчас время проезда от Совгавани до порта Ванино сократилось с 40 до 15 минут. "Спасибо за качественную работу нашим дорожникам. Мы понимаем, как дорога важна для экономики Хабаровского края и жителей районов. Поэтому поручил региональному минтрансу после выполнения всех работ поддерживать ее в нормативном состоянии", - заключил Дегтярев.

https://ria.ru/20230620/premii-1879267193.html

https://ria.ru/20230613/tsentr-1877764258.html

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хабаровский край, михаил дегтярев, советская гавань, ванино