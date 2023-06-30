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В Москве пройдет открытая вечеринка VK Fest
В Москве пройдет открытая вечеринка VK Fest - РИА Новости, 30.06.2023
В Москве пройдет открытая вечеринка VK Fest
VK Fest устроит для жителей столицы открытую вечеринку перед крупнейшим open-air страны. Любой желающий сможет бесплатно попасть на выступления известных... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:54
2023-06-30T13:54
2023-06-30T13:54
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МОСКВА, 30 июня — РИА Новости. VK Fest устроит для жителей столицы открытую вечеринку перед крупнейшим open-air страны. Любой желающий сможет бесплатно попасть на выступления известных диджеев и исполнителей.Pre-party VK Fest в Москве пройдет 7 июля, за неделю до начала двухдневного фестиваля в Парке Горького. Гостей праздника разогреют DJ Basky & Мося, Мэйби Бэйби, Тима Акимов и Ольга Серябкина. Ведущим события станет блогер Лев Шагинян.Музыканты выступят в "Депо". Начало — в 20:00, вход свободный, но количество мест ограничено.Ранее VK Fest анонсировал зоны фестиваля и финальный лайнап в пяти городах, в том числе в Москве. В столице выступят десятки артистов, среди них хедлайнер ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’, ELMAN, Andro, Gafur, TONI, MONA, INSTASAMKA и многие другие. Хедлайнером московской музыкальной сцены станет Баста.VK Fest в 2023 году длится целый месяц и проходит в пяти городах страны. Фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей во Владивостоке и Новосибирске, в эти выходные пройдет в Санкт-Петербурге, а после в Сочи и Москве.
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вконтакте, vk fest
МОСКВА, 30 июня — РИА Новости. VK Fest устроит для жителей столицы открытую вечеринку перед крупнейшим open-air страны. Любой желающий сможет бесплатно попасть на выступления известных диджеев и исполнителей.
Pre-party VK Fest
в Москве пройдет 7 июля, за неделю до начала двухдневного фестиваля в Парке Горького. Гостей праздника разогреют DJ Basky & Мося, Мэйби Бэйби, Тима Акимов и Ольга Серябкина. Ведущим события станет блогер Лев Шагинян.
Музыканты выступят в "Депо". Начало — в 20:00, вход свободный, но количество мест ограничено.
VK Fest представил свою программу в Петербурге
Ранее VK Fest анонсировал зоны фестиваля и финальный лайнап в пяти городах, в том числе в Москве. В столице выступят десятки артистов, среди них хедлайнер ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’, ELMAN, Andro, Gafur, TONI, MONA, INSTASAMKA и многие другие. Хедлайнером московской музыкальной сцены станет Баста.
VK Fest в 2023 году длится целый месяц и проходит в пяти городах страны. Фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей во Владивостоке и Новосибирске, в эти выходные пройдет в Санкт-Петербурге, а после в Сочи и Москве.