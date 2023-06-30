https://ria.ru/20230630/vizit-1881392459.html

Премьер Новой Зеландии может посетить Украину

Премьер Новой Зеландии может посетить Украину - РИА Новости, 30.06.2023

Премьер Новой Зеландии может посетить Украину

Премьер-министр Крис Хипкинс заявил, что не исключает визит на Украину во время своей поездки в Европу через две недели. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:23

2023-06-30T11:23

2023-06-30T11:23

в мире

китай

новая зеландия

украина

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Крис Хипкинс заявил, что не исключает визит на Украину во время своей поездки в Европу через две недели. "Из-за туристической логистики мое посещение Украины маловероятно, но я его не исключаю", - цитирует премьера новозеландская газета NZ Herald. Это заявление Хипкинс сделал во время пресс-конференции по итогам своего недельного визита в Китай, который завершился в пятницу. По данным издания, новозеландский премьер сказал секретарю Коммунистической партии Китая Чэню Цзинину, высокопоставленному чиновнику в Шанхае, что "хотел бы остаться в Китае подольше". Во время своего визита Хипкинс, как сообщалось ранее, отметил конструктивную роль Китая в урегулировании ситуации на Украине во время своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух держав также обсудили отношения между Китаем и Новой Зеландией, Китаем и США, проблемы Тихого океана и права человека. Хипкинс охарактеризовал отношения Новой Зеландии с Китаем как "дружбу".

https://ria.ru/20230627/kitay-1880732987.html

китай

новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, новая зеландия, украина