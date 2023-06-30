Премьер Новой Зеландии может посетить Украину
Премьер Новой Зеландии Крис Хипкинс может посетить Украину через две недели
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Крис Хипкинс заявил, что не исключает визит на Украину во время своей поездки в Европу через две недели.
"Из-за туристической логистики мое посещение Украины маловероятно, но я его не исключаю", - цитирует премьера новозеландская газета NZ Herald. Это заявление Хипкинс сделал во время пресс-конференции по итогам своего недельного визита в Китай, который завершился в пятницу.
По данным издания, новозеландский премьер сказал секретарю Коммунистической партии Китая Чэню Цзинину, высокопоставленному чиновнику в Шанхае, что "хотел бы остаться в Китае подольше".
Во время своего визита Хипкинс, как сообщалось ранее, отметил конструктивную роль Китая в урегулировании ситуации на Украине во время своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух держав также обсудили отношения между Китаем и Новой Зеландией, Китаем и США, проблемы Тихого океана и права человека. Хипкинс охарактеризовал отношения Новой Зеландии с Китаем как "дружбу".