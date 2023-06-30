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Премьер Новой Зеландии может посетить Украину - РИА Новости, 30.06.2023
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11:23 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/vizit-1881392459.html
Премьер Новой Зеландии может посетить Украину
Премьер Новой Зеландии может посетить Украину - РИА Новости, 30.06.2023
Премьер Новой Зеландии может посетить Украину
Премьер-министр Крис Хипкинс заявил, что не исключает визит на Украину во время своей поездки в Европу через две недели. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:23
2023-06-30T11:23
в мире
китай
новая зеландия
украина
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Крис Хипкинс заявил, что не исключает визит на Украину во время своей поездки в Европу через две недели. "Из-за туристической логистики мое посещение Украины маловероятно, но я его не исключаю", - цитирует премьера новозеландская газета NZ Herald. Это заявление Хипкинс сделал во время пресс-конференции по итогам своего недельного визита в Китай, который завершился в пятницу. По данным издания, новозеландский премьер сказал секретарю Коммунистической партии Китая Чэню Цзинину, высокопоставленному чиновнику в Шанхае, что "хотел бы остаться в Китае подольше". Во время своего визита Хипкинс, как сообщалось ранее, отметил конструктивную роль Китая в урегулировании ситуации на Украине во время своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух держав также обсудили отношения между Китаем и Новой Зеландией, Китаем и США, проблемы Тихого океана и права человека. Хипкинс охарактеризовал отношения Новой Зеландии с Китаем как "дружбу".
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в мире, китай, новая зеландия, украина
В мире, Китай, Новая Зеландия, Украина
Премьер Новой Зеландии может посетить Украину

Премьер Новой Зеландии Крис Хипкинс может посетить Украину через две недели

© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Крис Хипкинс заявил, что не исключает визит на Украину во время своей поездки в Европу через две недели.
"Из-за туристической логистики мое посещение Украины маловероятно, но я его не исключаю", - цитирует премьера новозеландская газета NZ Herald. Это заявление Хипкинс сделал во время пресс-конференции по итогам своего недельного визита в Китай, который завершился в пятницу.
По данным издания, новозеландский премьер сказал секретарю Коммунистической партии Китая Чэню Цзинину, высокопоставленному чиновнику в Шанхае, что "хотел бы остаться в Китае подольше".
Во время своего визита Хипкинс, как сообщалось ранее, отметил конструктивную роль Китая в урегулировании ситуации на Украине во время своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух держав также обсудили отношения между Китаем и Новой Зеландией, Китаем и США, проблемы Тихого океана и права человека. Хипкинс охарактеризовал отношения Новой Зеландии с Китаем как "дружбу".
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