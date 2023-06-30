https://ria.ru/20230630/vagner-1881376742.html

В Польше не будут вводить режим ЧП из-за присутствия "Вагнера" в Белоруссии

В Польше не будут вводить режим ЧП из-за присутствия "Вагнера" в Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2023

В Польше не будут вводить режим ЧП из-за присутствия "Вагнера" в Белоруссии

Польский президент Анджей Дуда заявил в эфире радиостанции Zet, что присутствие в Белоруссии "группы Вагнера" не требует вводить режим чрезвычайного положения в РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:40

2023-06-30T10:40

2023-06-30T10:40

белоруссия

польша

анджей дуда

россия

попытка вооруженного мятежа

в мире

чвк "вагнер"

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ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Польский президент Анджей Дуда заявил в эфире радиостанции Zet, что присутствие в Белоруссии "группы Вагнера" не требует вводить режим чрезвычайного положения в Польше, ранее объявившей об усилении границы с Белоруссией. В среду Дуда говорил журналистам, что Польша готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер". Позднее вице-премьер правительства Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский рассказал, что Польша усиливает границу с Белоруссией. По его словам, усиление будет касаться "увеличения постоянно находящихся на границе сил и увеличения количества укреплений". Министр национальной обороны Мариуш Блащак отмечал, что польская армия также примет участие в усилении границы. "Если будут обстоятельства, чтобы ввести чрезвычайное положение... На сегодняшний день я не вижу причин для введения чрезвычайного положения", - сказал Дуда в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, не стоит ли ввести в Польше режим чрезвычайного положения из-за последних событий в России и присутствия в Белоруссии бойцов "группы Вагнера". По словам польского президента, некоторые политики "пытаются разыграть" эту тему и "пугают" людей чрезвычайным положением в преддверии осенних выборов парламента. Отвечая на вопрос об опасениях оппозиции, что "ситуация за восточной границей может быть использована властями для введения чрезвычайного положения и переноса сроков выборов", президент заявил, что он "вообще не рассматривал такой вариант". "Я думаю, что никто серьезно в Польше этого не рассматривает; есть те, кто пытается посеять тревогу и встряхнуть польское общество, они ищут сегодня поводы для того, чтобы вызвать какие-то политические эмоции", - заключил Дуда. Он отметил, что информация о перемещении "группы Вагнера" в Белоруссию и размещении в Белоруссии российского ядерного оружия - это, "безусловно, информация, которая имеет огромное значение для НАТО, поскольку она затрагивает вопросы архитектуры безопасности в целом в нашей части Европы и даже, я бы сказал, в мире". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230627/vagner-1880801787.html

https://ria.ru/20230628/belorussiya-1880945486.html

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

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Кирилл Волков

белоруссия, польша, анджей дуда, россия, попытка вооруженного мятежа, в мире, чвк "вагнер"