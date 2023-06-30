https://ria.ru/20230630/uzi-1881368714.html

Заммэра Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы начал производство аппаратов УЗИ

Заммэра Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы начал производство аппаратов УЗИ - РИА Новости, 30.06.2023

Заммэра Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы начал производство аппаратов УЗИ

Производство аппаратов ультразвуковой диагностики нового поколения наладил резидент столичной ОЭЗ - НПО "Сканер", инвестиции в проект составили 70 миллионов... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:10

2023-06-30T10:10

2023-06-30T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Производство аппаратов ультразвуковой диагностики нового поколения наладил резидент столичной ОЭЗ - НПО "Сканер", инвестиции в проект составили 70 миллионов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Производственный объект площадью свыше 600 квадратных метров разместился на площадке "Печатники", на нем заняты около 40 работников. Как ожидается, после выхода на проектную мощность компания сможет выпускать до двух тысяч ультразвуковых сканеров в год, закрывая основные потребности российского рынка", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, НПО "Сканер" разработало линейку из пяти моделей, включая портативный аппарат УЗИ для использования на машинах скорой помощи, в операционных, отделениях реанимации и мобильных госпиталях. Во всех моделях используется отечественное программное обеспечение.НПО производит универсальные аппараты УЗИ, в том числе экспертного класса, которые могут применяться для высокоточной диагностики в акушерстве, кардиологии, онкологии, травматологии, педиатрии и других отраслях."Сейчас конкуренцию на столичном рынке составляют зарубежные аналоги, но после запуска производства в ОЭЗ "Технополис Москва" объем поставок отечественных аппаратов в лечебные учреждения возрастет. Мощности нашего нового производства позволяют удовлетворить основные потребности страны в ультразвуковом диагностическом оборудовании", – сказал генеральный директор компании Артем Ломаков.

https://ria.ru/20230629/moskva-1881047951.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва