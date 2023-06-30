https://ria.ru/20230630/ukraina-1881490649.html
"Позорище". Слова Байдена о Путине шокировали британцев
"Позорище". Слова Байдена о Путине шокировали британцев - РИА Новости, 30.06.2023
"Позорище". Слова Байдена о Путине шокировали британцев
Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли оговорку президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин "проиграет войну в Ираке". "Байден — ходячее... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:56
2023-06-30T15:56
2023-06-30T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
джо байден
владимир путин
америка
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли оговорку президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин "проиграет войну в Ираке". "Байден — ходячее позорище. Пусть найдется смельчак, который скажет ему: "Хорош уже, давай на покой!" — написал один из комментаторов. "Байден рассыпается на глазах. Америка, куда ты смотришь?" — поинтересовался другой. "И это человек с ядерным чемоданчиком. Сладких снов, США!" — отметил третий читатель читатель."Одно то, что президент не в состоянии ответить на элементарные вопросы без шпаргалки, должно напугать американцев до чертей. Ежу понятно, что такой человек страной управлять не может. А кто тогда?" — поделился мнением еще один пользователь. "Это уже даже не смешно. Все чертовски серьезно. Он же явно лыка не вяжет. И за этим фарсом смотрит весь мир", — заключил участник дискуссии.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем. Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881471435.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин, Америка
"Позорище". Слова Байдена о Путине шокировали британцев
Читатели Daily Mail высмеяли заявление Байдена, что Путин проигрывает войну в Ираке