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На Украине на треть повысят тарифы на воду - РИА Новости, 30.06.2023
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02:27 30.06.2023 (обновлено: 02:33 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881339808.html
На Украине на треть повысят тарифы на воду
На Украине на треть повысят тарифы на воду - РИА Новости, 30.06.2023
На Украине на треть повысят тарифы на воду
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины, в четверг приняла решение о... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T02:27
2023-06-30T02:33
украина
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины, в четверг приняла решение о двухэтапном повышении тарифов на водоснабжение и водоотводение, цены поднимут в среднем на 32%, начиная с 1 июля, сообщает пресс-служба регулятора. "Комиссия ... сообщает, что 29 июня состоялось заседание, на котором было принято решение принять постановления НКРЭКУ об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. В заседании комиссии приняли участие руководители 33 украинских водоканалов. Участники проголосовали за "взвешенное решение" повысить тарифы на воду в среднем на 32% в зависимости от водоканала, начиная с 1 июля, второй этап запланирован с 1 сентября. Участники голосования объяснили, что на повышение тарифов повлияли стоимость электроэнергии и реагентов для очистки воды, повышение заработной платы и прочее. "Решение предусматривает рост платежки на воду и водоотведение для среднестатистической семьи на около 60 гривен (142 рубля). Это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим надлежащую работу водоканалов и наличие воды в кране надлежащего качества", - пояснил член комиссии Руслан Кайдаш в видео, опубликованном на сайте НКРЭКУ. Как сообщал в июне президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, ассоциация представляла свои расчеты тарифов, которые должны были действовать на Украине с 2023 года, еще прошлым летом, однако рассмотрение вопроса повышения тарифов переносилось несколько раз.
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На Украине на треть повысят тарифы на воду

НКРЭКУ: на Украине с первого июля повысят в среднем на 32 процента тарифы на воду

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины, в четверг приняла решение о двухэтапном повышении тарифов на водоснабжение и водоотводение, цены поднимут в среднем на 32%, начиная с 1 июля, сообщает пресс-служба регулятора.
«
"Комиссия ... сообщает, что 29 июня состоялось заседание, на котором было принято решение принять постановления НКРЭКУ об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
В заседании комиссии приняли участие руководители 33 украинских водоканалов. Участники проголосовали за "взвешенное решение" повысить тарифы на воду в среднем на 32% в зависимости от водоканала, начиная с 1 июля, второй этап запланирован с 1 сентября. Участники голосования объяснили, что на повышение тарифов повлияли стоимость электроэнергии и реагентов для очистки воды, повышение заработной платы и прочее.
"Решение предусматривает рост платежки на воду и водоотведение для среднестатистической семьи на около 60 гривен (142 рубля). Это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим надлежащую работу водоканалов и наличие воды в кране надлежащего качества", - пояснил член комиссии Руслан Кайдаш в видео, опубликованном на сайте НКРЭКУ.
Как сообщал в июне президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, ассоциация представляла свои расчеты тарифов, которые должны были действовать на Украине с 2023 года, еще прошлым летом, однако рассмотрение вопроса повышения тарифов переносилось несколько раз.
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