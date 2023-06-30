https://ria.ru/20230630/turizm-1881354536.html

Чернышенко рассказал о восстановлении туриндустрии в новых регионах

Чернышенко рассказал о восстановлении туриндустрии в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2023

Чернышенко рассказал о восстановлении туриндустрии в новых регионах

Порядка 30 объектов туристической индустрии планируется восстановить в новых регионах РФ, соответствующий план - с указанием сроков и источников финансирования... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:28

2023-06-30T08:28

2023-06-30T08:28

туризм

новости - туризм

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Порядка 30 объектов туристической индустрии планируется восстановить в новых регионах РФ, соответствующий план - с указанием сроков и источников финансирования - должен быть сформирован к августу, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Там уточнили, что вице-премьер провел совещание по исполнению поручений, которые были даны им в рамках поездки в новые регионы в мае 2023 года. "По поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, которое было дано в рамках его рабочей поездки в новые регионы, Минэкономразвития проводит инвентаризацию объектов туристической индустрии. Подготовлены предложения по восстановлению порядка 30 объектов в Запорожской и Херсонской областях, а также ЛНР и ДНР. К 1 августа 2023 года должен быть сформирован план по восстановлению объектов с указанием сроков и источников финансирования, включая мероприятия по мастер-планированию территорий", - сообщили в аппарате вице-премьера. Там добавили, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по программе создания модульных некапитальных средств размещения от новых регионов поступило заявок на общую сумму 314 миллионов рублей. "Они были удовлетворены в полном объеме – 3 проекта ДНР и 3 проекта Запорожской области получили поддержку", - указали в сообщении.

https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html

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донецкая народная республика

запорожская область

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Ольга Фомченкова

новости - туризм, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), херсонская область , донецкая народная республика, запорожская область