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Чернышенко рассказал о восстановлении туриндустрии в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2023
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Туризм
 
08:28 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/turizm-1881354536.html
Чернышенко рассказал о восстановлении туриндустрии в новых регионах
Чернышенко рассказал о восстановлении туриндустрии в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2023
Чернышенко рассказал о восстановлении туриндустрии в новых регионах
Порядка 30 объектов туристической индустрии планируется восстановить в новых регионах РФ, соответствующий план - с указанием сроков и источников финансирования... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:28
2023-06-30T08:28
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
херсонская область
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Порядка 30 объектов туристической индустрии планируется восстановить в новых регионах РФ, соответствующий план - с указанием сроков и источников финансирования - должен быть сформирован к августу, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Там уточнили, что вице-премьер провел совещание по исполнению поручений, которые были даны им в рамках поездки в новые регионы в мае 2023 года. "По поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, которое было дано в рамках его рабочей поездки в новые регионы, Минэкономразвития проводит инвентаризацию объектов туристической индустрии. Подготовлены предложения по восстановлению порядка 30 объектов в Запорожской и Херсонской областях, а также ЛНР и ДНР. К 1 августа 2023 года должен быть сформирован план по восстановлению объектов с указанием сроков и источников финансирования, включая мероприятия по мастер-планированию территорий", - сообщили в аппарате вице-премьера. Там добавили, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по программе создания модульных некапитальных средств размещения от новых регионов поступило заявок на общую сумму 314 миллионов рублей. "Они были удовлетворены в полном объеме – 3 проекта ДНР и 3 проекта Запорожской области получили поддержку", - указали в сообщении.
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херсонская область
донецкая народная республика
запорожская область
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новости - туризм, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), херсонская область , донецкая народная республика, запорожская область
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Чернышенко рассказал о восстановлении туриндустрии в новых регионах

Чернышенко: порядка 30 туробъектов планируют восстановить в новых регионах России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Порядка 30 объектов туристической индустрии планируется восстановить в новых регионах РФ, соответствующий план - с указанием сроков и источников финансирования - должен быть сформирован к августу, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.
Там уточнили, что вице-премьер провел совещание по исполнению поручений, которые были даны им в рамках поездки в новые регионы в мае 2023 года.
«
"По поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, которое было дано в рамках его рабочей поездки в новые регионы, Минэкономразвития проводит инвентаризацию объектов туристической индустрии. Подготовлены предложения по восстановлению порядка 30 объектов в Запорожской и Херсонской областях, а также ЛНР и ДНР. К 1 августа 2023 года должен быть сформирован план по восстановлению объектов с указанием сроков и источников финансирования, включая мероприятия по мастер-планированию территорий", - сообщили в аппарате вице-премьера.
Там добавили, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по программе создания модульных некапитальных средств размещения от новых регионов поступило заявок на общую сумму 314 миллионов рублей. "Они были удовлетворены в полном объеме – 3 проекта ДНР и 3 проекта Запорожской области получили поддержку", - указали в сообщении.
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ТуризмНовости - ТуризмДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Херсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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