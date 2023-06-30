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Минпромторг призвал автоматически блокировать продажу просроченных товаров - РИА Новости, 30.06.2023
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23:01 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/tovary-1881582772.html
Минпромторг призвал автоматически блокировать продажу просроченных товаров
Минпромторг призвал автоматически блокировать продажу просроченных товаров - РИА Новости, 30.06.2023
Минпромторг призвал автоматически блокировать продажу просроченных товаров
Механизм автоматического запрета продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке, может заработать в России с 1 ноября текущего года, сообщает... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T23:01
2023-06-30T23:01
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Механизм автоматического запрета продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке, может заработать в России с 1 ноября текущего года, сообщает Минпромторг РФ. Соответствующий проект постановления был опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов. "В рознице заработает механизм автоматического запрета продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке... Благодаря сведениям, содержащимся в информационной системе маркировки, розничные магазины смогут оперативно получать необходимую информацию о товаре и в случае выявления причин, запрещающих оборот конкретной единицы продукции, не допускать ее реализацию потребителю, например, если срок годности продукции истек", - пояснили в министерстве. Отмечается, что проект предусматривает поэтапное вступление в силу требований о запрете продажи продукции по четырем товарным группам: табачная продукция, молочная продукция, упакованная вода и пиво. Так, на первом этапе с конца 2023 года до марта 2024 года будет осуществляться добровольное подключение розничных магазинов к проверке кодов и информации о товаре, а с 1 марта 2024 года планируется, что такой режим станет обязательным для первой товарной группы - табачная продукция. В целях подготовки к реализации указанного механизма с 1 февраля по 1 августа текущего года проводится добровольный эксперимент по исключению возможности продажи отдельных позиций пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции. В России с 1 февраля начался эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введённой в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки пива и слабоалкогольных напитков, биологически активных добавок к пище, антисептиков, медизделий, безалкогольных напитков и соков, кресел-коляскок, детской воды.
https://radiosputnik.ria.ru/20230622/pivo-1879800994.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг призвал автоматически блокировать продажу просроченных товаров

Минпромторг предложил автоматически блокировать продажу просроченных товаров с ноября

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМолочная продукция на витрине магазина
Молочная продукция на витрине магазина - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Молочная продукция на витрине магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Механизм автоматического запрета продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке, может заработать в России с 1 ноября текущего года, сообщает Минпромторг РФ.
Соответствующий проект постановления был опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.
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"В рознице заработает механизм автоматического запрета продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке... Благодаря сведениям, содержащимся в информационной системе маркировки, розничные магазины смогут оперативно получать необходимую информацию о товаре и в случае выявления причин, запрещающих оборот конкретной единицы продукции, не допускать ее реализацию потребителю, например, если срок годности продукции истек", - пояснили в министерстве.
Отмечается, что проект предусматривает поэтапное вступление в силу требований о запрете продажи продукции по четырем товарным группам: табачная продукция, молочная продукция, упакованная вода и пиво.
Так, на первом этапе с конца 2023 года до марта 2024 года будет осуществляться добровольное подключение розничных магазинов к проверке кодов и информации о товаре, а с 1 марта 2024 года планируется, что такой режим станет обязательным для первой товарной группы - табачная продукция. В целях подготовки к реализации указанного механизма с 1 февраля по 1 августа текущего года проводится добровольный эксперимент по исключению возможности продажи отдельных позиций пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции.
В России с 1 февраля начался эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введённой в оборот табачной и никотинсодержащей продукции.
Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки пива и слабоалкогольных напитков, биологически активных добавок к пище, антисептиков, медизделий, безалкогольных напитков и соков, кресел-коляскок, детской воды.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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