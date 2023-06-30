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Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" провел дуэль с субмариной "противника" - РИА Новости, 30.06.2023
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03:42 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/tof-1881342571.html
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" провел дуэль с субмариной "противника"
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" провел дуэль с субмариной "противника" - РИА Новости, 30.06.2023
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" провел дуэль с субмариной "противника"
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" в ходе учений в морском полигоне Японского моря провел дуэль с подводной лодкой, сообщает... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T03:42
2023-06-30T03:42
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" в ходе учений в морском полигоне Японского моря провел дуэль с подводной лодкой, сообщает ТОФ. "Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц"ТОФ осуществил поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в одном из морских полигонов Японского моря. Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота. Роль противника выполнял экипаж одной из дизельных подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" Приморской флотилии разнородных сил ТОФ", - говорится в сообщении. В ходе учений с практическими стрельбами экипажи БПК и подлодки разыграли морскую дуэль. Морякам с БПК удалось обнаружить субмарину и атаковать ее торпедами и глубинными реактивными бомбами. Подводная лодка нанесла торпедный удар по кораблю. Экипаж БПК отработал противолодочную оборону, боевое маневрирование при поиске подводной лодки и уклонение от противокорабельных средств поражения. Все задачи учений были успешно выполнены, отмечают в пресс-службе ТОФ.
https://ria.ru/20230630/razrabotka-1881341816.html
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японское море, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" провел дуэль с субмариной "противника"

Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" в Японском море провел дуэль с подлодкой "противника"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк"Адмирал Трибуц"
Адмирал Трибуц - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Адмирал Трибуц". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" в ходе учений в морском полигоне Японского моря провел дуэль с подводной лодкой, сообщает ТОФ.
«
"Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц"ТОФ осуществил поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в одном из морских полигонов Японского моря. Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота. Роль противника выполнял экипаж одной из дизельных подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" Приморской флотилии разнородных сил ТОФ", - говорится в сообщении.
В ходе учений с практическими стрельбами экипажи БПК и подлодки разыграли морскую дуэль. Морякам с БПК удалось обнаружить субмарину и атаковать ее торпедами и глубинными реактивными бомбами. Подводная лодка нанесла торпедный удар по кораблю.
Экипаж БПК отработал противолодочную оборону, боевое маневрирование при поиске подводной лодки и уклонение от противокорабельных средств поражения. Все задачи учений были успешно выполнены, отмечают в пресс-службе ТОФ.
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