https://ria.ru/20230630/tof-1881342571.html

Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" провел дуэль с субмариной "противника"

Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" провел дуэль с субмариной "противника" - РИА Новости, 30.06.2023

Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" провел дуэль с субмариной "противника"

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" в ходе учений в морском полигоне Японского моря провел дуэль с подводной лодкой, сообщает... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T03:42

2023-06-30T03:42

2023-06-30T03:42

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148502/86/1485028643_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_ea3011858b66a3f4283854941c1d8e54.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" в ходе учений в морском полигоне Японского моря провел дуэль с подводной лодкой, сообщает ТОФ. "Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц"ТОФ осуществил поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в одном из морских полигонов Японского моря. Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота. Роль противника выполнял экипаж одной из дизельных подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" Приморской флотилии разнородных сил ТОФ", - говорится в сообщении. В ходе учений с практическими стрельбами экипажи БПК и подлодки разыграли морскую дуэль. Морякам с БПК удалось обнаружить субмарину и атаковать ее торпедами и глубинными реактивными бомбами. Подводная лодка нанесла торпедный удар по кораблю. Экипаж БПК отработал противолодочную оборону, боевое маневрирование при поиске подводной лодки и уклонение от противокорабельных средств поражения. Все задачи учений были успешно выполнены, отмечают в пресс-службе ТОФ.

https://ria.ru/20230630/razrabotka-1881341816.html

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

японское море, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность