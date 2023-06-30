https://ria.ru/20230630/tekhnologii-1881560218.html

В "Роскосмосе" рассказали об интересе Азии и Африки к российским двигателям

В "Роскосмосе" рассказали об интересе Азии и Африки к российским двигателям - РИА Новости, 30.06.2023

В "Роскосмосе" рассказали об интересе Азии и Африки к российским двигателям

Страны Азии и Африки, в том числе Китай и Индия, проявляют очень серьезный интерес к российским плазменным двигателям, доложил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T20:09

2023-06-30T20:09

2023-06-30T20:52

азия

африка

роскосмос

технологии

китай

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Страны Азии и Африки, в том числе Китай и Индия, проявляют очень серьезный интерес к российским плазменным двигателям, доложил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов президенту России Владимиру Путину в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня в условиях санкций мы переориентировались. Интерес к этим двигателям очень серьезный у стран Азии, Китая, Африки, Индии", - сказал Борисов президенту, пообещав ему дополнительно рассказать о своих поездках в африканские государства.

https://ria.ru/20230630/razvitie-1881557826.html

азия

африка

китай

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азия, африка, роскосмос, технологии, китай, космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), владимир путин