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В "Роскосмосе" рассказали об интересе Азии и Африки к российским двигателям
В "Роскосмосе" рассказали об интересе Азии и Африки к российским двигателям - РИА Новости, 30.06.2023
В "Роскосмосе" рассказали об интересе Азии и Африки к российским двигателям
Страны Азии и Африки, в том числе Китай и Индия, проявляют очень серьезный интерес к российским плазменным двигателям, доложил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:09
2023-06-30T20:09
2023-06-30T20:52
азия
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роскосмос
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китай
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Страны Азии и Африки, в том числе Китай и Индия, проявляют очень серьезный интерес к российским плазменным двигателям, доложил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов президенту России Владимиру Путину в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня в условиях санкций мы переориентировались. Интерес к этим двигателям очень серьезный у стран Азии, Китая, Африки, Индии", - сказал Борисов президенту, пообещав ему дополнительно рассказать о своих поездках в африканские государства.
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азия, африка, роскосмос, технологии, китай, космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), владимир путин
Азия, Африка, Роскосмос, Технологии, Китай, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин
В "Роскосмосе" рассказали об интересе Азии и Африки к российским двигателям
Борисов: КНР и Индия заинтересовались российскими плазменными двигателями