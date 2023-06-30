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В "Роскосмосе" рассказали об интересе Азии и Африки к российским двигателям - РИА Новости, 30.06.2023
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20:09 30.06.2023 (обновлено: 20:52 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/tekhnologii-1881560218.html
В "Роскосмосе" рассказали об интересе Азии и Африки к российским двигателям
В "Роскосмосе" рассказали об интересе Азии и Африки к российским двигателям - РИА Новости, 30.06.2023
В "Роскосмосе" рассказали об интересе Азии и Африки к российским двигателям
Страны Азии и Африки, в том числе Китай и Индия, проявляют очень серьезный интерес к российским плазменным двигателям, доложил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:09
2023-06-30T20:52
азия
африка
роскосмос
технологии
китай
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Страны Азии и Африки, в том числе Китай и Индия, проявляют очень серьезный интерес к российским плазменным двигателям, доложил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов президенту России Владимиру Путину в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня в условиях санкций мы переориентировались. Интерес к этим двигателям очень серьезный у стран Азии, Китая, Африки, Индии", - сказал Борисов президенту, пообещав ему дополнительно рассказать о своих поездках в африканские государства.
https://ria.ru/20230630/razvitie-1881557826.html
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азия, африка, роскосмос, технологии, китай, космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), владимир путин
Азия, Африка, Роскосмос, Технологии, Китай, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин
В "Роскосмосе" рассказали об интересе Азии и Африки к российским двигателям

Борисов: КНР и Индия заинтересовались российскими плазменными двигателями

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип "Роскосмоса"
Логотип Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Логотип "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Страны Азии и Африки, в том числе Китай и Индия, проявляют очень серьезный интерес к российским плазменным двигателям, доложил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов президенту России Владимиру Путину в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня в условиях санкций мы переориентировались. Интерес к этим двигателям очень серьезный у стран Азии, Китая, Африки, Индии", - сказал Борисов президенту, пообещав ему дополнительно рассказать о своих поездках в африканские государства.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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АзияАфрикаРоскосмосТехнологииКитайКосмос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)Владимир Путин
 
 
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