https://ria.ru/20230630/tailand-1881520613.html

Эксперт предупредил о риске превращения Таиланда во вторую Украину

Эксперт предупредил о риске превращения Таиланда во вторую Украину - РИА Новости, 30.06.2023

Эксперт предупредил о риске превращения Таиланда во вторую Украину

Прозападные политики, выигравшие выборы в Таиланде, готовы превратить страну в прокси Запада в противоборстве с Китаем, как "вторую Украину", заявил РИА Новости РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:37

2023-06-30T17:37

2023-06-30T19:59

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БАНГКОК, 30 июн – РИА Новости. Прозападные политики, выигравшие выборы в Таиланде, готовы превратить страну в прокси Запада в противоборстве с Китаем, как "вторую Украину", заявил РИА Новости Сондхи Лимтхонгкун, известный таиландский обозреватель и лидер мнений с аудиторией, составляющей более 6,5 миллиона человек. На выборах в Таиланде 14 мая 2023 года наибольшее количество парламентских мандатов (151 из 500) набрала бывшая оппозиционная "Партия шагов вперед", создающая в настоящее время коалицию из оппозиционеров, которая может стать правящей по результатам выборов премьер-министра парламентским голосованием, они должны состояться в ближайшие недели. "Немногие вчитались в предвыборную программу партии, особенно в части международных отношений, а там было четко сказано: ослабление принципа невмешательства в дела друг друга стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входит Таиланд; проведение внешней политики в рамках "международных отношений, основанных на правилах" - на тех правилах, которые диктует Запад, прежде всего – Вашингтон; и союз с США в сфере безопасности. То есть, опора только на США, исключая Китай из сферы сотрудничества в области безопасности", - сказал агентству эксперт. "Это прямое предательство интересов страны, и прямой путь для Таиланда стать второй Украиной. Мы не хотим стать второй Украиной, еще одним прокси Запада и НАТО, который натравливают, в данном случае, на Китай", - пояснил он. По словам Лимтхонгкуна, если Западу удастся сделать Таиланд своим "прямым вассалом", пострадают интересы Китая и России в Юго-Восточной Азии, но больше всего пострадает сам Таиланд. "Эта политика направлена на развал АСЕАН и АСЕАНоцентричной организации международных отношений в Юго-Восточной Азии, это политика, которая может привести только к обострению отношений и еще большему вмешательству США в наши дела. В конечном итоге "Партия движения вперед", вполне вероятно, приведет нас к войне, потому что при реализации ее политики, например, по отношению к АСЕАН и ситуации в Мьянме, по которой партия настаивает на ужесточении отношения Таиланда и АСЕАН к мьянманским военным властям, и при однобоком укреплении отношений в сфере безопасности только с США, эта партия сделает из Таиланда страну-провокатора, которому в конце концов достанутся удары со всех сторон, и далеко не только дипломатические", - пояснил Лимтхонгкун. Вашингтон постоянно пытается вовлечь Таиланд в свои планы в регионе, и потому не оставляет попыток способствовать приходу к власти политиков, разделяющих его планы и идеи, продолжил эксперт. "Партия движения вперед" появилась недавно, но ее лидеры воспитывались Западом не меньше 20 лет. Тханатхон Чынгрунгрыангкит, основавший в 2019 году "Партию нового будущего", которая преобразовалась потом в "Партию шагов вперед" - практически троцкист по убеждениям. Он и его ближайшие помощники, также получившие образование на Западе, составили сейчас крайне левый сегмент таиландского политического спектра, а ведь такого сегмента в таиландской политике до сих пор никогда не было", - рассказал он. Эксперт добавил, что Тханатхон Чынгрунгрыангкит и нынешний лидер "Партии движения вперед" Пхитха Лимчаренрат глубоко изучали опыт протестов в Гонконге и встречались для этого с Джошуа Вонгом, лидером этих протестов, которого поддерживает Запад, а потом тактические приемы, показавшие свою эффективность в Гонконге, использовались на улицах Бангкока во время молодежных уличных протестов. "Сейчас для сохранения мира и стабильности в Юго-Восточной Азии очень важна ситуация в Мьянме. Интересы США состоят сейчас в свержении нынешнего военного правительства Мьянмы и возвращения к власти сил "истинной демократии", в результате властной деятельности которых в 2015 – 2020 годах страна уже один раз чуть не развалилась", - отметил Лимтхонгкун. "Локомотивом этой американской политики может стать правительство "Партии движения вперед" в Таиланде, если это правительство будет создано и применит на деле свои программные установки", - предположил он. "Но у Китая значительные интересы в Мьянме, на сегодня в большей степени экономические, так же, как в Лаосе, и в Камбодже, да и в Таиланде тоже, и защищать свои интересы Китай будет наверняка. И Россия, связанная тесными дружественными отношениями с Китаем и поддерживающая дружественные отношения с Мьянмой и Лаосом, как и многолетнюю дружбу с Таиландом, Индонезией и Вьетнамом, также не может не думать о потенциальных угрозах ее интересам в каждой из этих стран и в регионе в целом", - отметил эксперт. "В такой ситуации однобокий союз с США, а именно этого хотят политики из "Партии движения вперед", для Таиланда просто самоубийственен. Остается только надеяться, что парламентские инструменты ныне действующей реальной таиландской демократии не позволят такому сценарию развернуться", - подытожил Лимтхонгкун. Сам 76-летний публицист является автором ежедневных видеопрограмм на нескольких цифровых платформах, владельцем медийной группы Manager и бывшим лидером массового монархического движения "желторубашечников", имя которого известно каждому гражданину Таиланда.

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https://ria.ru/20230617/sammit-1878897638.html

https://ria.ru/20230425/kambodzha-1867567373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, таиланд, китай, сша, джошуа вонг, нато