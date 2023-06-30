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Санду выразила соболезнования семьям погибших при стрельбе в аэропорту
Санду выразила соболезнования семьям погибших при стрельбе в аэропорту - РИА Новости, 30.06.2023
Санду выразила соболезнования семьям погибших при стрельбе в аэропорту
Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования семьям сотрудника Пограничной полиции и службы безопасности аэропорта Кишинева, которые погибли в пятницу... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:13
2023-06-30T19:13
2023-06-30T19:14
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования семьям сотрудника Пограничной полиции и службы безопасности аэропорта Кишинева, которые погибли в пятницу из-за открывшего стрельбу иностранца. "Сегодня в аэропорту произошел серьезный инцидент, в ходе которого иностранный гражданин, которому власти Молдавии отказали во въезде в страну, застрелил двух человек - пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Наши искренние соболезнования семьям и родственникам погибших - потеря близких - это огромная боль для семей", - написала Санду на своей странице в социальной сети Facebook*.По ее словам, это печальный день для всей страны. При этом президент отметила, что государственные учреждения приведены в состояние повышенной готовности, полиция и правоохранительные органы мобилизованы на всей территории Молдавии. Ранее в пятницу пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил стрельбу в столичном аэропорту, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрелял иностранец, которого не впустили в страну, в результате стрельбы скончались два человека. Стрелявший был задержан, ему потребовалась медицинская помощь. Организация полетов и коммерческая деятельность в аэропорту в настоящее время приостановлены. Полиция обеспечила безопасность граждан, оказавшихся в районе аэропорта. Руководство страны было срочно проинформировано о ситуации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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майя санду, в мире
Санду выразила соболезнования семьям погибших при стрельбе в аэропорту
Санду выразила соболезнования семьям погибших при стрельбе в аэропорту Кишинева
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования семьям сотрудника Пограничной полиции и службы безопасности аэропорта Кишинева, которые погибли в пятницу из-за открывшего стрельбу иностранца.
"Сегодня в аэропорту произошел серьезный инцидент, в ходе которого иностранный гражданин, которому власти Молдавии отказали во въезде в страну, застрелил двух человек - пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Наши искренние соболезнования семьям и родственникам погибших - потеря близких - это огромная боль для семей", - написала Санду на своей странице в социальной сети Facebook*.
По ее словам, это печальный день для всей страны. При этом президент отметила, что государственные учреждения приведены в состояние повышенной готовности, полиция и правоохранительные органы мобилизованы на всей территории Молдавии.
Ранее в пятницу пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил стрельбу в столичном аэропорту, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрелял иностранец, которого не впустили в страну, в результате стрельбы скончались два человека. Стрелявший был задержан, ему потребовалась медицинская помощь.
Организация полетов и коммерческая деятельность в аэропорту в настоящее время приостановлены. Полиция обеспечила безопасность граждан, оказавшихся в районе аэропорта. Руководство страны было срочно проинформировано о ситуации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.