Иностранец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, убил двух человек
Стрелявший в аэропорту Кишинева отобрал пистолет у пограничника и убил двух человек
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМашины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева
© Sputnik / Родион Прока
Машины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Иностранец, который в пятницу устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева, убил двух человек, отобрав пистолет у сотрудника Пограничной полиции, сообщила пресс-служба правительства Молдавии.
Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну, в результате его действий погибли два человека. Стрелявший был задержан, при этом он пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.
"В Международном аэропорту Кишинева произошел вооруженный инцидент, в ходе которого иностранному гражданину было отказано во въезде в Молдавии. Во время конвоирования в стерильную зону для возвращения он отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек", - сообщается в Telegram-канале правительства.
В кабмине уточнили, что все рейсы были задержаны, а пассажиры эвакуированы из аэропорта, приняты все меры, чтобы нормализовать ситуацию. Правоохранительные органы продолжат обеспечивать безопасность и общественный порядок в аэропорту.