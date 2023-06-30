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Иностранец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, убил двух человек - РИА Новости, 30.06.2023
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18:45 30.06.2023 (обновлено: 18:53 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/strelba-1881541602.html
Иностранец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, убил двух человек
Иностранец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, убил двух человек - РИА Новости, 30.06.2023
Иностранец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, убил двух человек
Иностранец, который в пятницу устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева, убил двух человек, отобрав пистолет у сотрудника Пограничной полиции,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:45
2023-06-30T18:53
кишинев
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Иностранец, который в пятницу устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева, убил двух человек, отобрав пистолет у сотрудника Пограничной полиции, сообщила пресс-служба правительства Молдавии.Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну, в результате его действий погибли два человека. Стрелявший был задержан, при этом он пострадал, ему потребовалась медицинская помощь."В Международном аэропорту Кишинева произошел вооруженный инцидент, в ходе которого иностранному гражданину было отказано во въезде в Молдавии. Во время конвоирования в стерильную зону для возвращения он отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек", - сообщается в Telegram-канале правительства.В кабмине уточнили, что все рейсы были задержаны, а пассажиры эвакуированы из аэропорта, приняты все меры, чтобы нормализовать ситуацию. Правоохранительные органы продолжат обеспечивать безопасность и общественный порядок в аэропорту.
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кишинев, молдавия, в мире
Кишинев, Молдавия, В мире
Иностранец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, убил двух человек

Стрелявший в аэропорту Кишинева отобрал пистолет у пограничника и убил двух человек

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМашины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева
Машины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Машины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Иностранец, который в пятницу устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева, убил двух человек, отобрав пистолет у сотрудника Пограничной полиции, сообщила пресс-служба правительства Молдавии.
Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну, в результате его действий погибли два человека. Стрелявший был задержан, при этом он пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.
"В Международном аэропорту Кишинева произошел вооруженный инцидент, в ходе которого иностранному гражданину было отказано во въезде в Молдавии. Во время конвоирования в стерильную зону для возвращения он отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек", - сообщается в Telegram-канале правительства.
В кабмине уточнили, что все рейсы были задержаны, а пассажиры эвакуированы из аэропорта, приняты все меры, чтобы нормализовать ситуацию. Правоохранительные органы продолжат обеспечивать безопасность и общественный порядок в аэропорту.
 
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