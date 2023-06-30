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В Киеве заявили, что не смогут быстро отреагировать в случае аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 30.06.2023
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21:56 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/stantsiya-1881577170.html
В Киеве заявили, что не смогут быстро отреагировать в случае аварии на ЗАЭС
В Киеве заявили, что не смогут быстро отреагировать в случае аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 30.06.2023
В Киеве заявили, что не смогут быстро отреагировать в случае аварии на ЗАЭС
Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин на пресс-конференции заявил, что Украина может узнать о возможной аварии на Запорожской АЭС лишь через несколько... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T21:56
2023-06-30T21:56
в мире
украина
россия
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин на пресс-конференции заявил, что Украина может узнать о возможной аварии на Запорожской АЭС лишь через несколько часов после нее, так как Киев не имеет прямого доступа к датчикам радиационного контроля на станции. Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС проводятся в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения на Украине, связанные с ЗАЭС, отметил, что представители МАГАТЭ зафиксировали усилия России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. "На сегодняшний день мы имеем датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на Правобережье, и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация", - заявил Котин на пресс-конференции. Его слова приводит украинское издание "Страна". Как подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко, власти Украины надеются, что в случае ЧП на Запорожской АЭС сотрудники МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, как можно скорее передадут информацию в штаб-квартиру организации и Киеву. По его словам, Киев не сможет получать информацию в режиме реального времени. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
https://ria.ru/20230630/operatsiya-1881569755.html
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, магатэ, запорожская аэс, энергоатом, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергоатом, Сергей Лавров
В Киеве заявили, что не смогут быстро отреагировать в случае аварии на ЗАЭС

Котин: Киев может узнать о ЧП на ЗАЭС через два часа из-за отсутствия доступа к датчикам

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин на пресс-конференции заявил, что Украина может узнать о возможной аварии на Запорожской АЭС лишь через несколько часов после нее, так как Киев не имеет прямого доступа к датчикам радиационного контроля на станции.
Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС проводятся в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения на Украине, связанные с ЗАЭС, отметил, что представители МАГАТЭ зафиксировали усилия России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Киев может готовить операцию под чужим флагом на ЗАЭС, заявил Полянский
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"На сегодняшний день мы имеем датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на Правобережье, и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация", - заявил Котин на пресс-конференции. Его слова приводит украинское издание "Страна".
Как подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко, власти Украины надеются, что в случае ЧП на Запорожской АЭС сотрудники МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, как можно скорее передадут информацию в штаб-квартиру организации и Киеву. По его словам, Киев не сможет получать информацию в режиме реального времени.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
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В миреУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергоатомСергей Лавров
 
 
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